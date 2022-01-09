Гордон нашёл способ заработать на QR-кодах

Украинский журналист Дмитрий Гордон продолжает брать новые высоты цинизма в публикации рекламы. Мы уже знаем о "пирамидках Гордона". Теперь журналист решил нажиться и на QR-кодах, а заодно и на погромах в Казахстане.

Реклама от Дмитрия Гордона и его изданий - это легендарная история, которую неоднократно называли мошенничеством. Так, в обзоре на страницах vc.ru собрали целую пачку баннеров, которые в разное время выходили на страницах "Бульвара Гордона".

На площадке журналиста публиковали свои предложения и якобы гипнотезёр Анатолий Кашпировский, и основатель "МММ" Сергей Мавроди. Сам же Гордон у многих ассоциируется с рекламой "золотых пирамидок", которые якобы спасают от всех бед.

Умирал очень близкий мне человек, - говорил Гордон в одной из реклам. - И, когда мне сказали, что его вылечит золотая пирамида "Ю Шинсе", я не поверил, но ухватился как за соломинку.

Теперь рекламу Гордон размещает и в личном телеграм-канале. Например, в одном из последних продажных сообщений он объединил QR-коды и протесты в Казахстане.

Срочное сообщение для тех, кто хочет остаться анонимным в Сети, - говорится в сообщении Гордона. - После тотального введения QR-кодов и штрафов, а также протестов в Казахстане будет усиливаться СЛЕЖКА за всеми!

Напугав пользователей, журналист предлагает платный сервис. Мол, он-то и избавит от всех бед.