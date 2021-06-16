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Гордон нашёл политический смысл в проигрыше России на Евро: "Я рад"
16 июня 2021, 01:50 • 39 • Политика
Журналистка Ольга Скабеева показала видео, где украинский журналист Гордон радуется проигрышу России на Евро.
Журналистка Ольга Скабеева показала видео с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, который порадовался проигрышу футболистов России на Евро-2020.
Команда Станислава Черчесова разгромно проиграла Бельгии на стадионе в Санкт-Петербурге 0:3.
Комментируя проигрыш сборной России, Гордон сказал, что он "рад, потому что проигрывает Кремль".
- написала Скабеева в своём Telegram-канале.
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