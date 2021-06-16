Гордон нашёл политический смысл в проигрыше России на Евро: "Я рад"

Журналистка Ольга Скабеева показала видео, где украинский журналист Гордон радуется проигрышу России на Евро.

Журналистка Ольга Скабеева показала видео с украинским журналистом Дмитрием Гордоном, который порадовался проигрышу футболистов России на Евро-2020.

Команда Станислава Черчесова разгромно проиграла Бельгии на стадионе в Санкт-Петербурге 0:3.

Комментируя проигрыш сборной России, Гордон сказал, что он "рад, потому что проигрывает Кремль".

Дима Гордон ис лав! После поражения сборной России Дима напился. Дима говорит, что проиграла не сборная. Проиграл Кремль. И проиграл лично Путин! Другой украинской журналистики у меня до вас нет,

- написала Скабеева в своём Telegram-канале.