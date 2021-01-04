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Гордон надеется на жестокость Байдена

04 января 2021, 23:25  •  83 • Украина

Президенту США Дональду Трампу не было дела до Украины, но при его преемнике для Украины в политике США наступят позитивные перемены.

Об этом в беседе на телеканале «Украина 24» заявил скандально известный своими антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов журналист Дмитрий Гордон.

«Я надеюсь [на хорошее для Украины]. В отличие от Трампа, Байден – это человек, который хорошо знает, что такое Украина. Трампу до Украины вообще не было никакого дела. Это я вам говорю точно. Она не просматривалась, наша страна, из окон Белого дома и Госдепартамента. Сейчас, я надеюсь, она будет просматриваться. Это раз.

И второе – я надеюсь на жесткость Байдена по отношению к Российской Федерации. Вот два этих фактора вселяют в меня надежду, что что-то может измениться. И еще мне очень хотелось бы, чтобы США, как гарант будапештского меморандума, стали частью нормандского переговорного формата», – сказал Гордон.

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