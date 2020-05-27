Гордон: Мы отомстили Путину и Гиркину, отказавшись от могучего языка и великой культуры

На Украине должен быть только один государственный язык – украинский.Об этом в эфире российского оппозиционного телеканала «Дождь» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон.По словам Гордона, при этом государство не должно ущемлять никакие другие языки.«Я считаю, что в условиях российской ползучей аннексии сегодня в Украине должен быть один государственный язык – украинский. Но и русскому, и польскому, и венгерскому языку должны быть даны полные преференции, они не должны линчеваться, не должно ограничиваться их звучание.Пора понять государству, что русский язык – это не язык Путина и не язык Гиркина, и не язык захватчиков. Это язык великой русской культуры, язык Пушкина, Достоевского, Толстого и многих других великих людей. Это язык межнационального общения.Я обожаю русский язык, я обожаю русскую культуру, я на ней воспитывался, рос – и я никогда, в угоду кому бы то ни было, не говорил, что она мне не дорога. У меня всегда есть свое мнение по любому вопросу.Просто, сегодня Украина под пятой российских захватчиков нуждается в том, чтобы у нее был один государственный язык», – заявил Гордон.