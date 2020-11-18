Гордон ищет посредников для интервью с Владимиром Путиным

Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон после интервью с лидером Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о своих планах побеседовать с Владимиром Путиным. Сейчас Гордон ищет посредников, которые выведут его на российского президента. Он готов предложить сумму в 50 000 долларов тому, кто поможет в организации встречи.«Хитрый малый. Заплатит 50, а на просмотрах в ютубике заработает 100», - комментируют заявления Гордона пользователи соцсетей.Кроме того, журналист признался, что «с удовольствием возьмет интервью у Виктора Януковича», и даже сообщил, что переговоры с беглым президентом идут весьма успешно. Нелишне напомнить, что 16 ноября Апелляционный суд Киева признал экс-президента Украины невиновным в разгоне майдана и силовых действиях против митингующих в феврале 2014-го. Так что Виктору Федоровичу, наверняка, будет о чем рассказать Дмитрию Ильичу. А вот Владимир Путин, по признанию самого журналиста, на связь пока не выходит.Пятый президент Украины Петр Порошенко так и вообще отказался от информационных услуг бывшего носителя «визитки Яроша». Дело в том, что его порохоботы не раз обвиняли Гордона в «зраде» - особенно после того, как «информационный киллер» взял интервью у Игоря Гиркина и президента РБ Лукашенко. Националисты даже анонсировали штурм редакции Гордона, а сам интервьюер вынужден был заявить, что собирает материалы для Международного суда и уже отправил флешку с откровениями Гиркина в Гаагу. Видимо, под этим же предлогом пройдут встречи с бывшим президентом Януковичем и лидером РФ – если оба политика, конечно же, не побрезгуют сидеть за одним столом с активистом майдана.