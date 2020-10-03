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Гордон готов купить время с Путиным за кругленькую сумму

03 октября 2020, 20:20  •  148 • Политика
Дмитрий Гордон признался, что мечтает взять интервью у Путина, который "интереснее Трампа". Журналист готов купить время с российским президентом за кругленькую сумму в 50 тыс. долларов.
Такое заявление Гордон сделал, выступая на YouTube-шоу "Vласть vs Vлащенко". Собеседница украинского журналиста поинтересовалась, хотел бы Гордон взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского или его предшественника Петра Порошенко. Однако тот заранее отказался от обоих вариантов, заявив, что его интересует только Владимир Путин. Фигура российского лидера оказалась для Гордона важнее не только Зеленского, но и президента США Дональда Трампа.
Потому что Путин ближе к нашим проблемам, он источник наших проблем. И как государственный деятель он выше Трампа. Я готов 50 тыс. долларов дать за интервью с Путиным, - заявил журналист.
Отметим, что в начале августа Гордон взял интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ходе беседы он пытался выяснить, как его собеседник относится к Путину. Лукашенко тогда подчеркнул, что давно знаком со своим российским коллегой и считает его своим "старшим братом".
Незадолго до этого украинский журналист пообщался с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым. Оба интервью обернулись громким скандалом. Гордон заявил, что при подготовке программы сотрудничал с СБУ. Он также пообещал направить в Гаагу флэшку с записью "показаний" Поклонской и Стрелкова.

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