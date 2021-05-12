Гордон доболтался: Порошенко подал в суд на журналиста за "сговор с Путиным"

Адвокаты Порошенко готовят иск против Гордона. Поводом стали заявления о сговоре экс-президента Украины с главой России Владимиром Путиным.Экс-президент Украины Пётр Порошенко подаёт в суд на скандально известного украинского журналиста Дмитрия Гордона. Бывший украинский лидер обвиняет журналиста в клевете, сообщил адвокат Илья Новиков.Поводом для судебных разбирательств стало выступление Гордона 7 мая в эфире ток-шоу "Свобода слова". Журналист заявил, что пятый президент Украины Пётр Порошенко "вступил в преступный сговор" с главой России Владимиром Путиным и в рамках "сделки" дал приказ украинской армии оставить Мариуполь.Мы анонсируем, что в ближайшее время, в ближайшие дни, как только будут выполнены все необходимые формальности, будет представлен первый такого рода иск от имени Петра Порошенко Гордону с требованием признать недостоверным распространение этого утверждения, - гласит заявление адвоката экс-президента Украины.Напомним, что о привычке Гордона приврать для красного словца известно давно. Так, он предсказывал, что Крымский мост скоро рухнет, что чемпионат мира по футболу в России будет перенесён в другую страну, что он сотрудничает с украинскими спецслужбами, а также многое другое. Однако, похоже, его страсть к фейкам наконец подвела его под судебное разбирательство.