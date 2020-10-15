Гордон дал гневную отповедь за "действующего офицера России" в Киеве. Ведущий не сдержался

Напомним, бизнесмена и кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского на Украине называют наиболее вероятным оппонентом действующему градоначальнику Виталию Кличко. Слухов вокруг него ходит немало. В том числе бизнесмена, владельца элитной лаборатории подозревают в агентурной работе на Москву.

Украинский журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" затронул эту тему, но пошёл в своих разоблачениях Пальчевского как "агента спецслужб России" намного дальше.

"Я хочу дать гневную отповедь людям, которые эти слухи распускают, потому что у меня есть мнение моё, мне так кажется, что Андрей Пальчевский является не агентом спецслужб РФ, а действующим офицером спецслужб Российской Федерации", - выдал журналист.

На этом месте ведущий Василий Голованов даже закашлялся, но продолжил молча слушать собеседника. Тот же решил официально обратиться к украинским спецслужбам, отметив некоторые моменты биографии кандидата в мэры Киева.

"Взял биографию Андрея Ивановича. Я поразился. Я практически убеждён, что в наших спецслужбах есть большое пухлое досье на Пальчевского. Я почти убеждён, что честные офицеры украинских спецслужб могут на днях это досье в полном объёме выложить, - продолжил озвучивать свою точку зрения Гордон. - У Пальчевского один дедушка - народный комиссар, нарком, министр, второй дедушка - Герой социалистического труда. В его семье два Героя Советского Союза. Его отец Иван Иванович Пальчевский - высокопоставленный офицер ГРУ генштаба ВС СССР, военный советник Фиделя Кастро. Сам Андрей Пальчевский поступил и закончил в своё время Военный институт иностранных языков (ВИИЯ) - мекку ГРУ Генштаба ВС СССР, сейчас Российской Федерации. Это базовый институт, где готовят офицеров ГРУ".

После службы в Лаосе, по словам Гордона, Пальчевский долгое время работал в России. Но кем, журналист не знает, отметив, что "там линия обрывается". Участвовал в выборах в Госдуму РФ, а в 2005 году появляется в Киеве, где открывает свою лабораторию.

По "некоторым соображениям" Гордона, Пальчевского якобы "забросили" в Незалежную "с целью войти в украинское общество".

"Лучшего для разведывательного сбора информации ничего нет", потому что в этой лаборатории, по словам Гордона, "сдаёт анализы украинская элита". Иностранная разведка, продолжает "разоблачение" журналист, в итоге знает, какое у кого состояние здоровья, у кого СПИД, у кого сифилис, кто гей.

"На этом можно бесконечно вербовать людей", - высказался Гордон.

"Вопрос: что за анализы, которые показывают, гей человек или не гей?" - не выдержал ведущий, задав собеседнику вопрос в лоб.

"Как "что за анализы"? Когда один человек заражается какими-то венерическими заболеваниями, он приводит второго, и оказывается, что это пара - двое мужчин, - попытался прояснить свою позицию Гордон, но тут же стушевался. - Ну, слушайте…"

А после собрался и задал всё-таки свой единственный "простой" вопрос СБУ о конкуренте Кличко за кресло мэра Киева: "Является ли кандидат в мэры Киева Андрей Иванович Пальчевский действующим офицером спецслужб Российской Федерации, гражданином России и агентом влияния России?"