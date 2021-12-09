Гордон бросился защищать права русскоязычных. Партии Ахметова атакуют языковые законы

Дмитрий Гордон, который еще недавно ел с руки Зеленского и двумя руками поддерживал насильственную украинизацию, вдруг превратился в рьяного защитника русского языка. Он заявил, что русский язык - это, оказывается, не язык Путина, а язык многомиллионной аудитории.Один из лучших и красивых мировых языков. 300 миллионов человек от Варшавы до Владивостока его понимают, а от Житомира до того же Владивостока, разговаривают на нем.По словам шоумена, «гуманитарная политика Порошенко-Зеленского стремится отсечь Украину от этой аудитории и унизить людей, разговаривающих на русском языке».То, что сам Гордон и его товарищи почти 8 лет унижали граждан украинским новоязом и поощряли политику мовных шпрехенфюреров – осталось за кадром.«Мы за то, чтобы прекрасный украинский язык был единственным государственным языком в стране. Я за то, чтобы все владели украинским языком, чтобы его знали и любили…», - еще недавно заявлял журналист.А теперь Гордон благодарит бога за то, что «языковая политика постмайданных властей ни к чему не привела. И русский язык, все равно самый популярный в Украине», - резюмировал Гордон.А как же недавние соцопросы «Социса», согласно которым почти 100% украинцев в быту говорят на мове? Значит, данные были подтасованы? И кто врет: Гордон или социологи? Кстати, вот совсем свежие данные КМИС: более 60% украинцев поддерживают норму об обслуживании на украинском языке, против такой нормы - 34%.Похоже, ахметовские СМИ пошли в атаку на языковое законодательство, которым Зеленский мучил русскоязычных украинцев вслед за Порошенко. Языковая тема – одна из самых болезненных и раздражающих общество, поэтому политику регулярно используют ее в борьбе за электорат. Кстати, ОПЗЖ во главе с Медведчуком так и не решилась активно выступить в защиту русскоязычных граждан: лояльные к оппозиции украинцы отмечали, что даже находящиеся в подполье после санкций СНБО каналы Медведчука, все равно исправно вещали на «мове». Теперь же спикеры каналов Медведчука потянулись на ахметовские медиа-площадки, чтобы совместно воевать за права русскоязычных. Явно, Ахметов в борьбе против Зеленского использует языковое оружие, а «боевым снарядом» станет Дмитрий Гордон.«Периодически Гордон лепит что-то про прекрасность русского языка - мол, это красивый язык сотен миллионов граждан, и что, мол, не нужно его притеснять. И снова граждане с надеждой и внезапным умилением слушают эти речи. Ну, просто же все. Русских на Украине снова и снова нужно оболванивать мечтами. А сейчас, когда Аваков с Ахметовым нацелились на трон, самое время разминать мозги наивным. В тысячный раз напоминаю - кто не очаровывался, тот не разочаруется. Технология, использованная многократно перед каждыми выборами, казалось бы, должна вызывать рвотные позывы, но нет. Уже пишут, что, мол, Гордон прозрел и просветлел. Да блин же!», - сетует журналист Елена Привен.