Гордон Браун как разносчик умонастроения глобальной элиты

«Мировой государственный деятель», пугая коронавирусом, призывает создать мировое правительство

На фоне нагнетания западными СМИ страстей вокруг коронавируса, все чаще встаёт вопрос, а насколько велика угроза? Почему СМИ избегают давать картину жертв пандемии в сравнении со среднестатистическими данными смертности населения по странам?

По данным ВОЗ, доля смертности в экономически развитых и невоюющих странах Запада составляет примерно 1% от количества населения в год. Соответственно, можно ожидать, что в Италии, например, с её 62 миллионами населения в 2020 г. скончается около 620 тыс. человек. В Испании (46.5 млн. населения) примерно – 460 тыс. человек, в Великобритании (67.5 млн. человек) – не менее 670 тыс. В Соединённых Штатах с их 330 млн. населения в 2020 г. отойти в мир иной могут 3 млн. человек.

И возникает другой вопрос: как количество смертей от коронавируса может повлиять на общую демографическую статистику в этих странах, если среднегодовые показатели смертности исчисляются сотнями тысяч и миллионами, а жертвы пандемии – тысячами?

Даже в США, где нормальная жизнь в эти дни приостановлена, «расчётные» потери от пандемии на фоне 3 млн. ежегодной смертности не тянут на то, чтобы стать национальной проблемой. На сегодня количество смертей в США COVID-19 составляет немногим более 2 тыс. человек, количество инфицированных – примерно 121 тыс. человек. Нужен колоссальный рост этих показателей, чтобы повлиять на среднегодовую норму смертности. Однако президент Трамп подписал выделение «стимулирующего пакета» экономике и гражданам в размере 2 триллионов долларов, а обе палаты конгресса эти меры одобрили.

Всего в мире подтверждено (данные на 29 марта) более 660 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 30 652 больных умерли, почти 140 тыс. излечились. Сравнимо со смертностью от воспаления лёгких, что не вызывает паники.

Однако в информационном пространстве паника присутствует. Иногда завуалированная, а иногда в виде открытой психогенной информационной атаки. И выступления некоторых политиков особенно показательны. Например, заявление Гордона Брауна, бывшего в 2007-2010 годах премьер-министром Великобритании, который предложил для решения проблемы пандемии коронавируса создать «временное мировое правительство».

На фоне провала видеоконференции лидеров G-20, не сумевших выработать план борьбы с распространением вируса, выступление Брауна подоспело, что называется, вовремя. В данном контексте фигура эта неслучайная. Это известный сторонник введения централизованного контроля над мировыми процессами. Будучи канцлером (руководителем казначейства) в правительства Тони Блэра, Гордон Браун поддерживал агрессию англосаксов в Ирак в 2003 году и готовил её. В 2008-2009 годах он в качестве британского премьер-министра впервые выступил во время мирового финансового кризиса с призывом к созданию мирового правительства. За это фонд «Призыв совести» (The Appeal of Conscience Foundation), основанный раввином центральной синагоги Нью-Йорка Артуром Шнайером, присвоил ему титул «Мировой государственный деятель года». Фонд этот имеет филиалы во многих странах мира, но источники его финансирования остаются тёмными.

То есть ещё десять с лишним лет назад «мировой государственный деятель» Гордон Браун, используя обстановку финансового кризиса, убеждал в необходимости создать глобальную банковскую систему, «ведь кризис требует глобального решения». Теперь новый кризис – и новый призыв к «глобальному решению».

Однако все призывы отвергнуть существующие в мире нравственно-религиозные и нравственно-философские системы разных народов и заменить их усреднённой «глобальной этикой» хозяев денег до сих пор не проходят. «Они говорят, что глобальные проблемы требуют глобальных решений через мировое правительство. Но они сами создают эти глобальные проблемы. А еще более оскорбительно то, что примеры, которые он [Гордон Браун] приводит для завоевания наших симпатий, выдуманы и распространяются элитой, которую он представляет», – говорили и говорят противники глобализации.

Сейчас Гордон Браун провозглашает, что миру необходима новая исполнительная власть – «специальная сила» (taskforce) в составе мировых лидеров и глав международных организаций, координирующих ответ на вызов глобального масштаба. «Это нечто, с чем не может справиться отдельная страна. Должен быть скоординированный глобальный ответ. В отличие от 2008 года пандемия требует более "драконовского международного подхода"», – внушает Гордон Браун.

Беря на себя функции Всемирной организации здравоохранения, он объявляет «чрезвычайную медицинскую ситуацию» и приводит аргумент, который звучит сегодня из многих уст: «Чем больше вы вмешиваетесь с медицинскими мерами, тем больше вы ставите на грань риска экономику… У отдельных стран нет возможности в одиночку справиться с глобальной проблемой». Даёшь мировое правительство, надстроенное над национально-государственными структурами!

Снова и снова призывая к созданию и формализации мировой власти, Гордон Браун вещает не от себя. Являясь с 2012 года специальным посланником ООН по вопросам глобального образования, он транслирует умонастроение глобальной элиты. Важнейшая её задача сегодня – распространение панических настроений, создание атмосферы психоза вокруг угрозы всеобщего эпидемического заболевания. Людей и государства надо убедить в том, как они слабы и беспомощны, – и тогда они сами поддержат учреждение глобальной власти над миром.