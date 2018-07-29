«Гордимся силой и красотой нашего флота»: как прошёл Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ России. В смотре в акватории Невы и на Кронштадтском рейде приняли участие более 40 боевых кораблей различных классов и группа морской авиации. В честь праздника на стрелке Васильевского острова зажгли Ростральные колонны, а над зданием Адмиралтейства подняли реликвию российского флота — Георгиевский флаг линейного корабля «Азов». По словам президента России Владимира Путина, ВМФ поддерживает обороноспособность страны, вносит вклад в борьбу с терроризмом и обеспечивает стратегический паритет.

В Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Торжества традиционно прошли в последнее воскресенье июля. В 2018 году в главном военно-морском смотре в акватории Невы и на Кронштадтском рейде приняли участие более 40 кораблей и катеров различных классов, а также группа морской авиации.

Перед началом смотра парадную линию боевых кораблей обошёл на катере президент России Владимир Путин, приветствуя экипажи судов. В своём обращении к собравшимся глава государства поздравил моряков, ветеранов и всех россиян с Днём Военно-морского флота.

«Честь и отвага, верность долгу, присяге были и остаются основой блистательных побед наших военных моряков. Вот уже более трёх столетий отечественный флот утверждает статус России как мощной морской державы, способной непреклонно отстаивать свои национальные интересы, защищать родную землю», — сказал президент.

«Вся история флота — это история мужества, смелости и духа моряков и офицеров», — подчеркнул Путин.

Российский флот успешно решает задачи по обеспечению обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, а также играет важную роль в обеспечении стратегического паритета, добавил глава государства.

«Мы по праву гордимся нашим Военно-морским флотом, нашими Военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеготовности, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями, силой и красотой нашего родного флота», — отметил президент.

Владимир Путин добавил, что российский народ по-особенному относится к военным морякам, поскольку их во все времена характеризовали такие качества, как храбрость, стойкость, дисциплинированность, сплочённость и благородство.

В парадном строю по Неве мимо стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости, Адмиралтейской и Дворцовой набережных прошли 27 боевых кораблей, ещё 14 судов приняли участие в параде на Кронштадтском рейде. В торжественном смотре были задействованы более 4000 моряков Балтийского, Черноморского и Северного флота, а также Каспийской флотилии.

Корабли ВМФ России на Главном военно-морском параде в Кронштадте

РИА Новости

© Александр Гальперин

Помимо российского лидера и министра обороны Сергея Шойгу, парад принимал главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв. Кроме того, на трибунах присутствовали приглашённые почётные гости, ветераны и иностранные делегации.

В честь праздника на стрелке Васильевского острова зажгли Ростральные колонны, а над зданием Адмиралтейства был поднят кормовой Георгиевский флаг линейного корабля «Азов» — историческая реликвия российского флота.

Сигналом к началу празднования Дня Военно-морского флота России послужил залп артиллерийской салютной батареи Петропавловской крепости.

Флагманским кораблём парада был назначен ракетный крейсер «Маршал Устинов», прибывший в Кронштадт в составе отряда боевых кораблей Северного флота для участия в торжествах. После окончания торжеств крейсер отправится выполнять боевые задачи в Атлантике и Средиземном море.

Аналогичные крейсеры «Москва» и «Варяг» являются флагманами Черноморского и Тихоокеанского флотов и 29 июля приняли участие в парадах кораблей в Севастополе и Владивостоке.

Открыл прохождение парадного строя кораблей на Неве противодиверсионный катер «Нахимовец» с флагом Российской Федерации, на борту которого были юные воспитанники Нахимовских училищ.

За ним проследовали противодиверсионные катера «Юнармеец Заполярья» с флагом Минобороны и «Юнармеец Беломорья» с военно-морским Андреевским флагом, названные в честь нового патриотического молодёжного движения.

Следом по Неве прошёл десантный катер с ботиком Петра I, которого называют дедушкой русского флота и который впервые участвовал в смотре кораблей Балтийского флота ещё 11 августа 1723 года.

Затем в парадном строю прошли артиллерийские катера типа «Шмель» и патрульные катера типа «Раптор», которые несли флаги и боевые знамёна прославленных в годы Великой Отечественной войны соединений ВМФ.

Также в параде приняли участие десантные катера на воздушной каверне типа «Серна», тральщики в сопровождении безэкипажного катера, ракетные катера проекта «Молния» и малый ракетный корабль «Ливень». А завершил торжественное прохождение новейший малый ракетный корабль «Ураган».

На рейде Петропавловской крепости в параде участвовали большой десантный корабль «Минск», фрегат нового поколения «Адмирал Макаров», гвардейский корвет «Сообразительный», большая дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров» и малый противолодочный корабль «Казанец».

Штурмовики Су-25 в небе над Санкт-Петербургом

Reuters

© Anton Vaganov

После завершения торжественной части парада на Неве своеобразную эстафету приняли корабли, расположенные на Кронштадтском рейде. При прохождении они были сформированы в тактические группы в соответствии с боевым предназначением и решаемыми задачами.

Заключительным аккордом Главного военно-морского парада стал проход в небе над Петербургом строя морской авиации. В его составе были многоцелевые вертолёты Ми-8, противолодочные Ка-27, Ка-28, Ка-29 и радиолокационный Ка-31. Также в парадном строю прошли легендарные советские противолодочные самолёты Ил-38 и современные российские Ту-142МЗ, ретрансляторы Ту-142МР, фронтовые бомбардировщики Су-24 и разведчики Су-24МР, многофункциональные СУ-30СМ, палубные истребители Су-33 и МиГ-29К.

Завершила парадный строй авиации группа штурмовиков Су-25, которые оставили в небе над Санкт-Петербургом шлейф в цветах российского триколора.

После этого в Северной столице прошли показательные выступления прибывших на военно-морской парад военных оркестров из Вьетнама, Индии и Китая, а на Сенатской площади состоялось торжественное шествие войск ВМФ, завершившее программу парада.

Всего в торжественных мероприятиях, которые 29 июля прошли в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Севастополе, Новороссийске, Владивостоке, Североморске, Балтийске и Астрахани, приняли участие 195 кораблей различных классов, 68 самолётов и вертолётов, 125 единиц боевой техники и более 13 тыс. человек личного состава Военно-морского флота.