Гордеев станет вице-спикером Госдумы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-премьер Алексей Гордеев получит мандат депутата Госдумы Геннадия Кулика и станет вице-спикером палаты. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, который намерен в перспективе уступить Гордееву свой вице-спикерский пост.

"Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Госдумы", - сказал Неверов, уточнив, что заявление об этом уже написано. В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложении Куликом полномочий депутата Госдумы будет рассмотрен на Совете Думы, а во вторник, 11 февраля, - на заседании палаты, уточнил он.

"Освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году", - обратил внимание глава фракции. "Важно, что он является учеником Геннадия Васильевича, в свое время работал у него заместителем министра", - напомнил он, добавив, что "в этом есть определенная преемственность".

Неверов подчеркнул, что "Алексей Васильевич - политический тяжеловес, прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером". "Коллеги его уважают. В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной думы", - отметил он.

По словам главы думских единороссов, этот вопрос обсуждался со спикером палаты Вячеславом Володиным. "Нагрузка выросла, и мы считаем, что целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия", - сказал Неверов.

Он напомнил, что на посту зампреда курирует вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками, международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран). "В связи с этим я сосредоточусь на работе во фракции, на взаимодействии с партией "Единая Россия", региональными парламентами", - пояснил политик.

По его мнению, "если распределение мандатов пройдет без затяжек, то, вероятно, до конца февраля Алексей Васильевич приступит к работе в Государственной думе".

Лоббист в хорошем смысле слова

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Николай Панков подтвердил ТАСС, что Кулик станет советником спикера Госдумы. "Геннадий Васильевич - в хорошем смысле слова лоббист всего аграрного комплекса. И он переходит работать советником председателя Госдумы Вячеслава Володина", - заявил он.

"Это однозначно сыграет положительную роль для усиления позиций всех аграриев. Он кладезь идей в сфере АПК. Могу об этом абсолютно точно говорить, потому что работаем с ним в одной фракционной группе", - добавил Панков.

В новость была внесена правка (09:37 мск) - передается с исправлением в лиде, правильно - уступить Гордееву свой вице-спикерский пост