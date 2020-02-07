Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Золотой запас страны как подушка безопасности
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
"Вызывающий удар" России. Почему?: В убийствах военных в Идлибе турецк...
Смертная казнь: назад - в средневековье, или вперёд - к справедливости?
Главная / Политика

Гордеев станет вице-спикером Госдумы

07 февраля 2020, 11:24  •  45 • Политика

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-премьер Алексей Гордеев получит мандат депутата Госдумы Геннадия Кулика и станет вице-спикером палаты. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, который намерен в перспективе уступить Гордееву свой вице-спикерский пост.

"Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Госдумы", - сказал Неверов, уточнив, что заявление об этом уже написано. В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложении Куликом полномочий депутата Госдумы будет рассмотрен на Совете Думы, а во вторник, 11 февраля, - на заседании палаты, уточнил он.

"Освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году", - обратил внимание глава фракции. "Важно, что он является учеником Геннадия Васильевича, в свое время работал у него заместителем министра", - напомнил он, добавив, что "в этом есть определенная преемственность".

Неверов подчеркнул, что "Алексей Васильевич - политический тяжеловес, прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером". "Коллеги его уважают. В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной думы", - отметил он.

По словам главы думских единороссов, этот вопрос обсуждался со спикером палаты Вячеславом Володиным. "Нагрузка выросла, и мы считаем, что целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия", - сказал Неверов.

Он напомнил, что на посту зампреда курирует вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками, международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран). "В связи с этим я сосредоточусь на работе во фракции, на взаимодействии с партией "Единая Россия", региональными парламентами", - пояснил политик.

По его мнению, "если распределение мандатов пройдет без затяжек, то, вероятно, до конца февраля Алексей Васильевич приступит к работе в Государственной думе".

Лоббист в хорошем смысле слова

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Николай Панков подтвердил ТАСС, что Кулик станет советником спикера Госдумы. "Геннадий Васильевич - в хорошем смысле слова лоббист всего аграрного комплекса. И он переходит работать советником председателя Госдумы Вячеслава Володина", - заявил он.

"Это однозначно сыграет положительную роль для усиления позиций всех аграриев. Он кладезь идей в сфере АПК. Могу об этом абсолютно точно говорить, потому что работаем с ним в одной фракционной группе", - добавил Панков.

В новость была внесена правка (09:37 мск) - передается с исправлением в лиде, правильно - уступить Гордееву свой вице-спикерский пост

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
07 февраля 2020, 10:09
В Госдуму внесут проект о правовом режиме для искусственного интеллекта
07 февраля 2020, 03:39
Казахстан отказался делиться медицинскими масками с Китаем: Правительство ввело запрет на экспорт
06 февраля 2020, 17:54
Новому правительству придётся исправить ошибки кабмина Медведева
06 февраля 2020, 14:39
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Эрдогана
07 февраля 2020, 00:24
Путин назначил врио главы Пермского края
07 февраля 2020, 11:24
Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2020, 22:09
Мы инвестируем миллиарды, а Лукашенко лишь делает заявления (Дмитрий Абзалов)
05 февраля 2020, 09:24
"Климатическая бомба": Американские учёные раскрыли "всю правду" о ситуации в Арктике
03 февраля 2020, 21:39
Лукашенко пытался нагнуть Россию, но запустил "майдан"
06 февраля 2020, 17:39
«Ещё не добились такого роста зарплат»: Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
05 февраля 2020, 06:09
Российская авиакомпания отказалась вывозить из Китая незалежников (Руслан Осташко)
02 февраля 2020, 18:12
Киев придумал новую страну: какую инсценировку задумал Зеленский?
02 февраля 2020, 13:09
"Напомнить об их участи?": Жаждущих репараций от Москвы поляков "остудили" "Искандером". На словах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.