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Горбачёву ясно, кем организован штурм Капитолия в США. И он "не оставляет надежды"
08 января 2021, 08:05 • 159 • Политика
Михаилу Горбачёву ясно, кем организован штурм Капитолия в США. Однако он "не оставляет надежды", что кризис будет урегулирован, а Вашингтон и Москва смогут договориться.
Беспорядки в Вашингтоне вынуждают поднять вопрос о дальнейшем существовании США как государства. Об этом заявил первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв.
Как утверждает политик, штурм Капитолия якобы был спланирован заранее, и он даже знает кем. Задача ясна только на первый взгляд, но в реальности ситуация куда более сложная.
"Пройдёт немного времени, и мы разберёмся, зачем действительно это было сделано", - пояснил Горбачёв в интервью изданию "Интерфакс".
Напомним, 6 января в Вашингтоне сторонники действующего президента страны Дональда Трампа предприняли попытку штурма здания конгресса США. В результате погибли четыре человека, несколько десятков человек (включая и полицейских) получили различные ранения и травмы.
Горбачёв добавил, что, когда подписывали Договор о разоружении между Москвой и Вашингтоном, время тоже было непростое. Однако задача была достигнута, ибо люди хотели мира. Поэтому политик надеется, что США и Россия вновь преодолеют противоречия.
"Я не теряю надежды на молодых людей", - пояснил он.
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