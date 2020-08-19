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Горбачёв заявил об ошибке Лукашенко. Гаспарян гневно осадил: "Трудно сдержать грубость"

19 августа 2020, 11:15  •  160 • Политика
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздно обратился к рабочим за поддержкой. Политолог Армен Гаспарян, комментируя заявление Горбачёва гневно того осадил, отметив, что "трудно сдержать грубость на языке".
В интервью политическому обозревателю "Комсомольской правды" Александру Гамову экс-президент СССР Михаил Горбачёв сообщил об ошибке, которую якобы совершил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно", - высказался Горбачёв.
"Лукашенко надо было раньше обращаться к рабочим?" - уточнил у политика собеседник.
"Да. Так это - точка зрения…" - ответил тот.
Журналист тут же подколол экс-президента СССР: "А Горбачёв, когда возник ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. Это был самопровозглашённый орган власти в Советском Союзе, существовавший с 18 по 21 августа 1991 года. - Ред.), не опоздал?"
Но Горбачёв своеобразно ушёл от прямого ответа: "Где - у нас, в Москве, в России? А мы всё сделали для того, чтобы… Но ведь получилось так, что…"
Зашла речь и о предательстве экс-президента СССР, в котором его до сих пор обвиняет народ, переживший перестройку. Себя предателем Горбачёв не считает, заявив, что "пошёл на то, что оставил свой пост, и ушёл, только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны".
Политолог и публицист Армен Гаспарян, комментируя заявление Горбачёва, весьма гневно осадил того и дал совет не злить миллионы людей.
"Очень трудно сдержать грубость на языке, читая новость "Горбачёв назвал ошибку Лукашенко". Михаилу Сергеевичу лучше про ошибки вообще не заикаться. Чтобы не злить лишний раз миллионы людей", - написал политолог в своём авторском Telegram-канале "ГАСПАРЯН".

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