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Горбачёв заговорил о крахе ВОЗ

25 сентября 2020, 12:30  •  25 • Политика
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв считает, что страны в эпоху пандемии коронавируса должны сократить свои военные бюджеты, и заговорил о крахе ВОЗ, призвав не допустить подобного.
"Пандемия нового коронавируса, унёсшая жизни сотен тысяч человек, представляет собой новый вызов, угрожающий современной цивилизации, - говорится в публикации Asahi. - Слова и военная сила не работают против неё".
На этом фоне японская газета призывает прислушаться не только к словам генсека ООН Антониу Гутерриша о том, чтобы вообще остановить все военные конфликты, но и к предложению первого президента СССР Михаилу Горбачеву, который считает, что в период пандемии коронавируса страны должны сократить свои военные бюджеты на 10-15%.
Вот только услышат ли его в той же Америке, чей оборонный бюджет по сравнению с предыдущим годом вырастет на $2,5 млрд (в 2020 году он составил $738 млрд) и для чьей сети ресторанов в 1990-х годах он снимался в рекламе.
В публикации приводятся слова экс-президента СССР о том, что "государства, которые были экономически и финансово ослаблены в следствии воздействия пандемии, больше не в состоянии продолжать гонку вооружений".
Эти деньги, как считает Горбачёв, можно было бы потратить на медицину.
При этом политик внезапно заговорил о крахе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), призвав не допустить подобного исхода.
"Важно не допустить краха Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это незаменимый инструмент международного сотрудничества в области безопасности человечества", - цитирует ТАСС слова Горбачёва.

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