Горбачёв разразился советом президенту США по Путину. Гаспарян не стерпел: "Стошнит всех"

В публикации газеты The Times говорится о том, что экс-президент СССР Михаил Горбачёв разразился очередным потоком персональных советов. На этот раз в адрес будущего победителя в президентской гонке в США. Следующему главе Белого дома Горбачёв рекомендовал идти сразу на контакт с президентом России Владимиром Путиным, предупредив, что в противном случае начнётся новая гонка вооружений.

Политолог и публицист Армен Гаспарян прокомментировал это обращение Горбачёва и не сдержался, заявив, что политику лучше помолчать.

"Михаил Сергеевич, лучше молчите, - призвал эксперт в своём авторском Telegram-канале "ГАСПАРЯН". - Даже от вашего совета чистить утром зубы стошнит всех, кто помнит трудовые свершения последнего Генерального секретаря ЦК КПСС".

Припомнил политолог экс-президенту СССР и Карабах: вот уже третий день мир наблюдает за эскалацией конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"Как живёте нынче, глядя новости из Карабаха? - поинтересовался Гаспарян у Горбачёва. - Это ведь ваша эталонная политическая импотенция привела там к 31 году войны. А вы теперь советы даёте…".