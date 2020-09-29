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Горбачёв разразился советом президенту США по Путину. Гаспарян не стерпел: "Стошнит всех"
29 сентября 2020, 13:40 • 185 • Политика
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв разразился очередной поучительной речью в адрес будущего президента США, порекомендовав ему идти сразу на контакт с президентом России Владимиром Путиным. Политолог и публицист Армен Гаспарян не стерпел и призвал Горбачёва помолчать, заметив, что даже от его совета чистить утром зубы "стошнит всех".
В публикации газеты The Times говорится о том, что экс-президент СССР Михаил Горбачёв разразился очередным потоком персональных советов. На этот раз в адрес будущего победителя в президентской гонке в США. Следующему главе Белого дома Горбачёв рекомендовал идти сразу на контакт с президентом России Владимиром Путиным, предупредив, что в противном случае начнётся новая гонка вооружений.
Политолог и публицист Армен Гаспарян прокомментировал это обращение Горбачёва и не сдержался, заявив, что политику лучше помолчать.
"Михаил Сергеевич, лучше молчите, - призвал эксперт в своём авторском Telegram-канале "ГАСПАРЯН". - Даже от вашего совета чистить утром зубы стошнит всех, кто помнит трудовые свершения последнего Генерального секретаря ЦК КПСС".
Припомнил политолог экс-президенту СССР и Карабах: вот уже третий день мир наблюдает за эскалацией конфликта между Арменией и Азербайджаном.
"Как живёте нынче, глядя новости из Карабаха? - поинтересовался Гаспарян у Горбачёва. - Это ведь ваша эталонная политическая импотенция привела там к 31 году войны. А вы теперь советы даёте…".
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