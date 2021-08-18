Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
США нанесли удар по лучшим людям России
Главная / Политика

Горбачёв "отправил" Россию по пути развития США

18 августа 2021, 15:15  •  73 • Политика
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв считает, что Россия должна идти по "демократическому пути развития", поскольку тот для неё "единственно правильный". Фактически политик предлагает русским идти по пути развития США, а к чему привели заигрывания демократов, за последние два года узнал весь мир.
Рассуждая о событиях 1991 года и о путчистах, экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил о следующих за путчем катастрофических последствиях для нашей страны. При этом о своей роли в разрушении государства политик умолчал, списав всё на путчистов.
Зато посоветовал "отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий". Экс-президент заявил, что это-то и должно всегда заботить как общества, так и государства.
Для России же Горбачёв видит "единственно правильный" путь развития - "демократический путь".
"Я верю, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы", - цитирует "РИА Новости" слова политика.
Фактически же Горбачёв предлагает России идти по пути развития США, где так называемые "демократические ценности" ставят во главу угла. А, по сути, это больше напоминает вседозволенность, которую Вашингтон демонстрирует как в военном плане, так и в политическом, и в экономическом.
К чему привели заигрывания демократов, весь мир наблюдает уже второй год. Погромы, всплеск убийств. Нужен ли России такой путь?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





73
Источник
Похожие новости
18 августа 2021, 04:15
"Россия не торгует территориями": На условие МИД Украины по Крыму в Госдуме ответили своим условием
18 августа 2021, 09:45
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
18 августа 2021, 01:30
В России ответили на дипломатический выпад от Северной Македонии
18 августа 2021, 11:35
Байден извинился перед Путиным за нанесенное оскорбление
18 августа 2021, 11:35
Бородай — о газовой "пощёчине" Украине: "Может, случайность, может, нет"
18 августа 2021, 02:25
Политолог назвал неискренними слова Януковича об ошибке Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 августа 2021, 06:05
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Росси...
18 августа 2021, 04:15
"Россия не торгует территориями": На условие МИД Украины по Крыму в Госдуме...
18 августа 2021, 09:45
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
18 августа 2021, 08:50
Америка потребовала от Афганистана ценности. Мы на очереди
18 августа 2021, 01:30
В России ответили на дипломатический выпад от Северной Македонии
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-би-си" и "Дожде"
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в непрофессионализме
14 августа 2021, 10:25
Политолог о переговорах Путина и Меркель: "Москва поднимает ставки"
13 августа 2021, 02:20
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
17 августа 2021, 00:45
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
12 августа 2021, 11:40
Ветеран КГБ снимает печать молчания. Генералы, нажившиеся на гибели СССР, поимённо
13 августа 2021, 08:45
Америка окончательно обогнала Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.