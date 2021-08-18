Горбачёв "отправил" Россию по пути развития США

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв считает, что Россия должна идти по "демократическому пути развития", поскольку тот для неё "единственно правильный". Фактически политик предлагает русским идти по пути развития США, а к чему привели заигрывания демократов, за последние два года узнал весь мир.

Рассуждая о событиях 1991 года и о путчистах, экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил о следующих за путчем катастрофических последствиях для нашей страны. При этом о своей роли в разрушении государства политик умолчал, списав всё на путчистов.

Зато посоветовал "отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий". Экс-президент заявил, что это-то и должно всегда заботить как общества, так и государства.

Для России же Горбачёв видит "единственно правильный" путь развития - "демократический путь".

"Я верю, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы", - цитирует "РИА Новости" слова политика.

Фактически же Горбачёв предлагает России идти по пути развития США, где так называемые "демократические ценности" ставят во главу угла. А, по сути, это больше напоминает вседозволенность, которую Вашингтон демонстрирует как в военном плане, так и в политическом, и в экономическом.

К чему привели заигрывания демократов, весь мир наблюдает уже второй год. Погромы, всплеск убийств. Нужен ли России такой путь?