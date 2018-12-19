Горбачёв после слов Путина попытался оправдаться за разоружение СССР

Экс-лидер Советского Союза Михаил Горбачёв сообщил, что процесс разоружения в конце 1980-х годов односторонним, как об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин, назвать нельзя. По мнению политика, главу государства "неверно информировали".

Последний глава Советского Союза Михаил Горбачёв попытался объясниться после слов Владимира Путина об "одностороннем разоружении" СССР. Он допустил, что президента РФ "неверно информировали", передаёт РИА Новости.

"К сожалению, президента, видимо, неправильно проинформировали. Никакого одностороннего разоружения не было", - заявил он.

По его словам, значительная часть ракет всех видов базирования сокращалась, согласно заявлениям президентов США и СССР, осенью 1991 года. По его словам, были уничтожены как американские, так и советские ракеты.

Горбачёв отметил, что по данному соглашению США ликвидировали свыше сотни ракет "Першинг-2" в ФРГ, откуда они, по его словам, могли достичь территории Советского Союза "за 10 минут".

При этом, подчеркнул политик, ракеты воздушного базирования подпадали под договор СНВ, передаёт РИА ФАН.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал решение бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва, который в 1987 году подписал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом глава государства заявил в рамках своего выступления на заседании коллегии Министерства обороны России.

По мнению Путина, Москва пошла на одностороннее разоружение, так как у СССР имелись ракеты средней и малой дальности наземного базирования, а американская сторона обладала их иными вариациями. В результате наметился диспаритет.