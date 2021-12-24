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Горбачёв попытался выставить себя жертвой. Русские возмутились: "Предатель слова не имеет"

24 декабря 2021, 09:25  •  243 • Политика
Михаил Горбачёв, говоря о распаде СССР, попытался выставить себя жертвой - мол, руководство России несправедливо "свалило вину" за коллапс страны на него. Народ возмутился: "Предатель слова не имеет".
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил в беседе с "РИА Новости", что Соединённым Штатам после распада Союза "ударило в голову высокомерие". Именно это привело к идее расширения НАТО на восток - прежние договорённости с русскими о коллективной безопасности мгновенно были забыты.
Горбачёв признал, что развал СССР серьёзно ослабил нашу страну, а в экономике начались "хаос и коллапс". "Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом?" - задал вопрос экс-президент. Однако на Западе вместо содействия России начались триумфаторские настроения, добавил он: "Им ударили в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в Холодной войне".
Такое поведение просто неприемлемо, уверен Горбачёв, ведь Америка и Россия "вместе вытаскивали мир из ядерной гонки". Однако США объявили себя "победителями" и начали строить новую империю.
Горбачёв подчеркнул, что вина за случившееся лежит не только на нём: руководство России якобы само слишком медленно реагировало на угрозу, а затем "не придумали ничего умнее", как "свалить вину" на него.
В комментариях к новости о Горбачёве на сайте "РИА Новости" пользователи оставили сотни гневных сообщений: они вменяют бывшему главе СССР в вину трусость, ложь и предательство по отношению к своему народу.
"О том, кто был вдохновителем, "архитектором", "конструктором" и воплотил в жизнь этот распад, Михаил Сергеевич скромно умалчивает", - пишут люди. "Сейчас следующее поколение расхлёбывает твои некомпетентные и преступные решения", "Предатель слова не имеет", - возмущаются читатели.
Напомним, Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и об отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счёт бывших республик СССР.

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