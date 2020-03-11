Горбачёв отказался говорить правду. Михеев задал логичный вопрос: "Опасно рассказывать?"

"Товарищ Громыко внёс предложение избрать Генеральным секретарем ЦК КПСС товарища Горбачёва Михаила Сергеевича..." Ровно 35 лет назад Михаил Горбачёв возглавил СССР, а после стал первым и последним президентом Союза. Уход с поста главы СССР и развал страны оказались победой так называемых западных партнёров и клеймом для самого Горбачёва. По ту сторону океана его считают "голубем мира" - мол, уничтожил "империю зла" Советский Союз. В России отношение к политику, прямо скажем, неоднозначное...

Так, в эфире телеканала Царьград в программе "Михеев. Итоги" политолог Сергей Михеев, оценивая и эру правления Горбачёва, и его уход, отметил, что до сих пор неясно, какую роль в этих событиях сыграл опальный президент Михаил Горбачёв.

"Версий огромное количество. Могло ли получиться так, что Горбачёв сам ни о чём не знал? Или знал лишь частично? Есть такая крайняя версия, что президент СССР был агентом ЦРУ, но тогда я не понимаю, почему его дело так называемые патриоты не довели до конца? Почему те же самые люди из ГКЧП не ликвидировали его? В советское время это делалось нередко. Что, они просто испугались, что несколько тысяч человек вышли к Белому дому? Мне кажется, это была гораздо более запутанная история", - признался Михеев.

В то же время Михееву было бы очень интересно узнать, что там происходило на самом деле. И дело даже не в любопытстве, говорит политолог.

"Важно узнать, чтобы сделать выводы на будущее. Сам Михаил Сергеевич говорит, что никогда не скажет правды. Но почему же, если всё было так, как подавала официальная пресса? Либо сказал бы, что нет, всё было не так. Если не говорит, значит, знает что-то, что опасно рассказывать? Может быть, какие-то подробности узнаем из интервью Дмитрия Язова - он знает больше, чем любой из простых обывателей", - выразил надежду Михеев.

Говорил Михеев об известном интервью маршала Язова, который просил не раскрывать всех фактов до его кончины. В целом оно не содержит информации, неизвестной ранее. Но пропитано эмоциональной оценкой Язова деятельности Михаила Горбачёва. Скажем так, политика Язов не одобрял.