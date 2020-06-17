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Горбачёв опроверг передачу Карелии финнам и дал намёк: "Может, кто-то помимо нас делал что-то"
17 июня 2020, 21:00 • 63 • Политика
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачёв опроверг появившиеся слухи о том, что во времена его правления Финляндия могла заполучить Карелию. Он заявил, что впервые об этом слышит. Впрочем, в разговоре с журналистом Горбачев осёкся: "Я не знаю, может быть, кто-то помимо нас делал что-то".
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв опроверг появившиеся слухи о том, что Карелия могла в конце 1980-х - начале 1990-х оказаться финской территорией. Он отметил, что впервые слышит о таком раскладе.
"Вообще, для меня это новость", - заявил он при вопросе о передаче Карелии.
При этом в разговоре с журналистом Горбачёв осёкся: "Я не знаю, может быть, кто-то помимо нас делал что-то".
Однако лично, подчеркнул экс-президент Советского Союза, в плане передачи Карелии он ничего не предпринимал.
"Ничего, да, да. Первый раз слышу", - сказал он в беседе с обозревателем "Комсомольской правды".
Ранее сенатор Алексей Пушков допустил, что Горбачёв, действительно, мог рассматривать возможность передачи Карелии, пишут РИА ФАН.
Ранее финский экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен раскрыл в своей книге детали переговоров с советником советского посольства в Хельсинки Львом Паузиным.
Сеппинен допустил, что экс-президент СССР Михаил Горбачёв мог отдать Карелию Финляндии. Как утверждает бывший дипломат, у его страны были шансы получить этот регион с конца 1980-х по начало 1990-х годов.
Он раскрывает также детали переговоров, которые состоялись у него с советником советского посольства в Хельсинки Львом Паузиным летом 1990 года.
"Он сказал, что либеральное большинство в Политбюро решило, что переговоры о возвращении Карелии могут быть начаты с Финляндией", - вспоминает тот момент экс-дипломат.
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