Горбачёв, Обама… Кто "заслужил" Нобелевскую премию мира в 2020-м? Мнение политолога

Политолог, журналист Дмитрий Бабич в ходе пресс-конференции медиагруппы "Патриот" высказал своё мнение по поводу Нобелевской премии мира.

Ранее на получение данной награды был выдвинут блогер Алексей Навальный. В этом году он будет соперничать в данной категории с экоактивисткой Гретой Тунберг, экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, главой Белого дома Дональдом Трампом и не только.

Бабич заметил, что список номинантов в этом году в очередной раз подтверждает несостоятельность данной премии. Впрочем, это стало понятно уже давно - когда "Нобелевку" выдали бывшему генсеку ЦК КПСС Михаилу Горбачёву, передаёт Nation News.

Другим серьёзным ударом по авторитету награды стала победа экс-президента США Барака Обамы в 2009 году. Политолог добавил, что, исходя из тенденции, следующим лауреатом должна стать Всемирная организация здравоохранения.