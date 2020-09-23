|
Горбачёв, Обама… Кто "заслужил" Нобелевскую премию мира в 2020-м? Мнение политолога
23 сентября 2020, 03:40 • 56 • Политика
Политолог Дмитрий Бабич рассказал, кто, по его мнению, "заслужил" Нобелевскую премию мира в 2020-м. Он напомнил, что в предыдущие годы победителями становились такие лица, как Михаил Горбачёв, Барак Обама. Эксперт подчеркнул, что, исходя из тенденции, следующим лауреатом должна стать ВОЗ: "Полгода не могли решить, надо ли носить маски".
Политолог, журналист Дмитрий Бабич в ходе пресс-конференции медиагруппы "Патриот" высказал своё мнение по поводу Нобелевской премии мира.
Ранее на получение данной награды был выдвинут блогер Алексей Навальный. В этом году он будет соперничать в данной категории с экоактивисткой Гретой Тунберг, экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, главой Белого дома Дональдом Трампом и не только.
Бабич заметил, что список номинантов в этом году в очередной раз подтверждает несостоятельность данной премии. Впрочем, это стало понятно уже давно - когда "Нобелевку" выдали бывшему генсеку ЦК КПСС Михаилу Горбачёву, передаёт Nation News.
Другим серьёзным ударом по авторитету награды стала победа экс-президента США Барака Обамы в 2009 году. Политолог добавил, что, исходя из тенденции, следующим лауреатом должна стать Всемирная организация здравоохранения.
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 сентября 2020, 21:45
|
22 сентября 2020, 16:40
|
17 сентября 2020, 00:05
|
21 сентября 2020, 06:45
|
18 сентября 2020, 21:50
|
20 сентября 2020, 18:50
|
16 сентября 2020, 22:15