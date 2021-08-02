Горбачёв назвал два фактора, которые привели к распаду СССР

Михаил Горбачёв рассказал о двух факторах, погубивших СССР.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв считает, что к распаду СССР привели два фактора.

"Два удара оказались фатальными для перестройки..." - рассказал политик журналу "Россия в глобальной политике".

Первым, по его мнению, стала "попытка государственного переворота в августе 1991 года", организованная реакционными силами, в том числе из окружения Горбачёва.

Вторым фактором, как отметил политик, был "декабрьский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, оборвавший многовековую историю нашего государства".

Горбачёв напомнил, что путч подстегнул дезинтеграцию, ослабил позиции президента СССР, сорвал процесс формирования новых союзных отношений между суверенными государствами, передаёт РИА Новости.

При этом экс-президент СССР уверен, что шанс предотвратить распад страны был в новой формуле его существования - конфедеративного союзного государства.

"Ельцин не сдержал слова. Он и его окружение принесли СССР в жертву неудержимому стремлению воцариться в Кремле", - подчеркнул Горбачёв.