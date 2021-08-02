Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобра...
Нарышкин рассказал о ЧП в разведке: "Трагическое событие"
"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правил...
Бывшая колония Запада требует вернуть оккупантов
Главная / Политика

Горбачёв назвал два фактора, которые привели к распаду СССР

02 августа 2021, 23:25  •  149 • Политика
Михаил Горбачёв рассказал о двух факторах, погубивших СССР.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв считает, что к распаду СССР привели два фактора.
"Два удара оказались фатальными для перестройки..." - рассказал политик журналу "Россия в глобальной политике".
Первым, по его мнению, стала "попытка государственного переворота в августе 1991 года", организованная реакционными силами, в том числе из окружения Горбачёва.
Вторым фактором, как отметил политик, был "декабрьский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, оборвавший многовековую историю нашего государства".
Горбачёв напомнил, что путч подстегнул дезинтеграцию, ослабил позиции президента СССР, сорвал процесс формирования новых союзных отношений между суверенными государствами, передаёт РИА Новости.
При этом экс-президент СССР уверен, что шанс предотвратить распад страны был в новой формуле его существования - конфедеративного союзного государства.
"Ельцин не сдержал слова. Он и его окружение принесли СССР в жертву неудержимому стремлению воцариться в Кремле", - подчеркнул Горбачёв.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






149
Источник
Похожие новости
02 августа 2021, 20:40
Мир продлился недолго: США выгоняют 24 дипломата России. Посол назвал причину
02 августа 2021, 18:50
"На самом деле он Сергей Шойгович": Вассерман раскрыл "семейную тайну" министра обороны
02 августа 2021, 20:40
Глава МИД Украины "выдал военную тайну": "Всё, что осталось от ВСУ"
02 августа 2021, 18:50
Министр Кулеба обещал вернуть Крым Украине: "Мы дождёмся своего времени"
02 августа 2021, 20:40
Коллекторам разрешат выбивать долги за ЖКУ? Чиновники "за". "Бурление" объяснил депутат
02 августа 2021, 20:40
Битва мигрантов: Ходорковский и "навальнисты" поссорились из-за выборов в Госдуму
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 августа 2021, 20:40
Мир продлился недолго: США выгоняют 24 дипломата России. Посол назвал причину
02 августа 2021, 23:25
Пример Британии не научил: США грозят повторить провокацию эсминца Defender в Крыму
02 августа 2021, 23:25
Заявление США и ЕС против "Северного потока - 2" показало проигрышное полож...
02 августа 2021, 23:25
Коммунисты пугают вероятностью "сибирского майдана" из-за мэра
02 августа 2021, 23:25
Суд развёл Билла и Мелинду: Теперь в мире два миллиардера с фамилией Гейтс
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июля 2021, 09:35
Голландцы нашли "ценных свидетелей по делу "Боинга": кот уже убит
01 августа 2021, 14:25
"Бейте, Сара, бейте!": Спуск подлодки США на воду обернулся постыдным казусом
28 июля 2021, 00:25
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Путину
29 июля 2021, 10:20
Будущее Украины становится русским
28 июля 2021, 00:25
"Какая адская боль!": Победы России на Олимпиаде не дают покоя США
30 июля 2021, 01:55
Русские самолётами тушат пожары в Турции. Местных задело: "Мы платим за это"
27 июля 2021, 06:05
Русский язык хотят вернуть на украинское ТВ. Мова отпугивает
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.