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Горбачёв начинал так же: Шохин разглядел в России повторение перестройки
07 июня 2019, 14:24 • 153 • Политика
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в выступлении на ПМЭФ сравнил ситуацию в России с периодом начала правления Михаила Горбачёва. Он припугнул бизнес повторением перестройки.
В своём выступлении на деловом завтраке в рамках экономического форума глава РСПП Сергей Шохин сравнил ситуацию в России с началом перестройки.
"В начале 1980-х годов Михаил Горбачев начинал с того, что объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста. Затем, спустя год-другой, началась перестройка — то есть программа институциональных реформ. Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного", - приводит его слова РБК.
По его мнению, развитию бизнеса в России прежде всего мешает постоянно снижающаяся роль частников при росте роли государства и госкомпаний. Он пожаловался на то, что частным инвесторам неинтересно вкладываться в нацпроекты и напомнил о законе об инвестиционной деятельности в России, который до сих пор не принят. По его словам, правительство потеряло нить дискуссии по этому закону.
Кроме того, глава РСПП упомянул необходимость радикального улучшения системы госуправления и изменения отношения правоохранительной системы к бизнесу.
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