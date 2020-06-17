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Горбачёв мог отдать Карелию: Финский экс-дипломат раскрыл детали переговоров

17 июня 2020, 12:00  •  205 • Политика
Финский экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен раскрыл в своей книге детали переговоров с советником советского посольства в Хельсинки Львом Паузиным. Судя по написанному в книге, экс-президент СССР Михаил Горбачёв мог отдать Карелию Финляндии.
В своей книге "Потому что президент Койвисто был против возврата Карелии" бывший эксперт финского МИД, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен допустил тот факт, что экс-президент СССР Михаил Горбачёв мог отдать Карелию Финляндии. Как утверждает бывший дипломат, у его страны были шансы получить этот регион с конца 1980-х по начало 1990-х годов.
Ситуация могла быть аналогичной тому, что случилось с прибалтийскими республиками в 1990 году, когда политбюро ЦК КПСС согласилось на их независимость. Но решающим моментом не воспользовался президент Мауно Койвисто, хотя, как пишет экс-дипломат, "ко времени прихода к власти Михаила Горбачёва в 1985 году в Советском Союзе уже начали дуть более свободные ветры".
Сеппинен раскрывает также детали переговоров, которые состоялись у него с советником советского посольства в Хельсинки Львом Паузиным летом 1990 года.
"Он сказал, что либеральное большинство в Политбюро решило, что переговоры о возвращении Карелии могут быть начаты с Финляндией", - вспоминает тот момент экс-дипломат.
Но тогда "карельской" сделке сопротивлялся финский президент Койвисто. По словам Сеппинена, именно сопротивление финского лидера "привело к затягиванию и усложнению ситуации".
А после Горбачёва, если верить финскому дипломату, и первый президент России Борис Ельцин заявил о готовности начать переговоры по территориальным вопросам с Финляндией.
Портал iltalehti.fi также приводит высказывание бывшего командующего воздушными силами, генерал-лейтенанта в отставке Рауно Мериё. Тот подтвердил, что финский президент "относился к вопросу возвращения Карелии абсолютно негативно". Он также признаёт, что благоприятное время для возвращения Карелии прошло в период Койвисто.
Сейчас же, уверен генерал, "карельский" вопрос особенно сложный из-за действующей российской власти.

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