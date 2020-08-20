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Горбачёв мог бы сохранить половину СССР - мнение Хасбулатова

20 августа 2020, 04:40  •  12 • Политика
Последний председатель Верховного Совета СССР Руслан Хасбулатов считает, что Михаил Горбачёв мог бы сохранить половину Союза. Но помешали заговоры.
По мнению Хасбулатова, первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачёв вполне мог "вытянуть" восемь-девять союзных республик. Если бы всё сложилось хорошо, то и все десять.
"Если бы не этот кагэбэшный переворот и последующий, уже более "удачный" заговор", - произнёс бывший председатель Верховного Совета в беседе с "Комсомольской правдой".
Под более "удачным" заговором политик подразумевает Беловежские соглашения. Была и ещё одна проблема - отсутствие самого Хасбулатова в Москве. Он бы не позволил подписать эти документы, помешав при помощи "какого-то батальона десантников". И Ельцин хорошо это понимал, а потому отослал политика в Южную Корею. По словам Хасбулатова, организовал заговор как раз Борис Николаевич.
25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв обратился к народу и заявил, что больше не является президентом. Это означало фактический распад Союза Советских Социалистических Республик. Беловежское соглашение было подписано ранее - 8 декабря. Тогда руководители России, Украины и Белоруссии договорились о прекращении существования СССР и создании СНГ - Союза Независимых Государств.

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