Горбачёв мог бы сохранить половину СССР - мнение Хасбулатова

По мнению Хасбулатова, первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачёв вполне мог "вытянуть" восемь-девять союзных республик. Если бы всё сложилось хорошо, то и все десять.

"Если бы не этот кагэбэшный переворот и последующий, уже более "удачный" заговор", - произнёс бывший председатель Верховного Совета в беседе с "Комсомольской правдой".

Под более "удачным" заговором политик подразумевает Беловежские соглашения. Была и ещё одна проблема - отсутствие самого Хасбулатова в Москве. Он бы не позволил подписать эти документы, помешав при помощи "какого-то батальона десантников". И Ельцин хорошо это понимал, а потому отослал политика в Южную Корею. По словам Хасбулатова, организовал заговор как раз Борис Николаевич.

25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв обратился к народу и заявил, что больше не является президентом. Это означало фактический распад Союза Советских Социалистических Республик. Беловежское соглашение было подписано ранее - 8 декабря. Тогда руководители России, Украины и Белоруссии договорились о прекращении существования СССР и создании СНГ - Союза Независимых Государств.