Горбачёв и Ельцин пытались продать японцам Курилы, но Путин помешал этой сделке - эксперт

Министры иностранных дел России и Японии продолжат переговоры уже в феврале. Что касается встречи глав государств, то они встретятся уже в июне. На последней встрече Путин и Абэ снова говорили о теме мирного договора, без которого две страны живут уже больше 73 лет. Как отмечают эксперты, именно Путин помешал Горбачёву и Ельцину продать японцам Курилы.

В 1956 году оговаривалась возможность передачи двух островов, но после того, как на территории Японии появились американские военные базы, советское правительство от территориальных уступок сразу отказалось, поскольку из-за военных не может быть уверена в безопасном статусе Курильской гряды. Тем временем в Сети появились сообщения о том, что и Горбачёв и Ельцин хотели сдать Курилы. Помешал их планам Владимир Путин.

Профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин в беседе с Царьградом отметил, что первый, кто открыл «ящик Пандоры», был Горбачев. До поездки Горбачева в 91-м году в апреле в Японию позиция Советского Союза состояла в том, что территориального вопроса между нами нет, между нашими странами. Он закрыт, на основе международных соглашений.

"Тогда никаких переговоров мы не вели, - вспоминает Кошкин. - А Горбачев впервые, поддавшись давлению японцев, согласился в совместном заявлении упомянуть все четыре острова, на которые претендует незаконно Япония. И с этого пошло. А потом уже дело дошло до того, что они стали деньги предлагать за эти острова. Ельцин же пытался перехватить эту инициативу сдачи островов, с тем чтобы деньги поступили не в советскую казну, а в казну РСФСР, которую он в то время возглавлял".

Навести порядок в этой ситуации смог нынешний глава государства.

"Пришел Путин и поставил вопрос таким образом, что давайте вот пойдем на компромисс, - говорит эксперт. - Реанимируем так называемый хрущевский компромисс, что вот, берите из четырех два, а остальные, мол, остаются у нас. И эту линию он проводил и проводит до сих пор".