Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Получит ли Трамп неограниченное право на ядерные удары
"Похоронивший" президента Татарстана теперь стал "экспертом"...
Почему ЕС оказался сообщником США в перевороте в Венесуэле?
Есть ли претензии к руководству КЧР после ареста Арашукова? Путин не говорил - К...
Главная / Политика

Горбачёв и Ельцин пытались продать японцам Курилы, но Путин помешал этой сделке - эксперт

31 января 2019, 19:24  •  99 • Политика
Министры иностранных дел России и Японии продолжат переговоры уже в феврале. Что касается встречи глав государств, то они встретятся уже в июне. На последней встрече Путин и Абэ снова говорили о теме мирного договора, без которого две страны живут уже больше 73 лет. Как отмечают эксперты, именно Путин помешал Горбачёву и Ельцину продать японцам Курилы.
В 1956 году оговаривалась возможность передачи двух островов, но после того, как на территории Японии появились американские военные базы, советское правительство от территориальных уступок сразу отказалось, поскольку из-за военных не может быть уверена в безопасном статусе Курильской гряды. Тем временем в Сети появились сообщения о том, что и Горбачёв и Ельцин хотели сдать Курилы. Помешал их планам Владимир Путин.
Профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин в беседе с Царьградом отметил, что первый, кто открыл «ящик Пандоры», был Горбачев. До поездки Горбачева в 91-м году в апреле в Японию позиция Советского Союза состояла в том, что территориального вопроса между нами нет, между нашими странами. Он закрыт, на основе международных соглашений.
"Тогда никаких переговоров мы не вели, - вспоминает Кошкин. - А Горбачев впервые, поддавшись давлению японцев, согласился в совместном заявлении упомянуть все четыре острова, на которые претендует незаконно Япония. И с этого пошло. А потом уже дело дошло до того, что они стали деньги предлагать за эти острова. Ельцин же пытался перехватить эту инициативу сдачи островов, с тем чтобы деньги поступили не в советскую казну, а в казну РСФСР, которую он в то время возглавлял".
Навести порядок в этой ситуации смог нынешний глава государства.
"Пришел Путин и поставил вопрос таким образом, что давайте вот пойдем на компромисс, - говорит эксперт. - Реанимируем так называемый хрущевский компромисс, что вот, берите из четырех два, а остальные, мол, остаются у нас. И эту линию он проводил и проводит до сих пор".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


99
Источник
Похожие новости
31 января 2019, 19:24
Белоруссия возвращает американских дипломатов в Минск и отказывается видеть угрозу в НАТО
31 января 2019, 19:24
Украинский министр отпраздновал день рождения в стиле Гитлера - видео
30 января 2019, 23:54
США толкают мир в бездну ядерного пламени - эксперт
Загрузка...
31 января 2019, 19:24
"Абсолютное большинство" против: Глава Сахалинской области о передаче Курильских островов
31 января 2019, 19:24
Встал и ушел: Посол США демонстративно покинул встречу с лидерами Косово — СМИ
30 января 2019, 23:54
"Неизлечимо": Украинскому министру подарили сладкие "руины Кремля"
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата...
31 января 2019, 09:39
"Может не пережить": Экс-госсекретарь США предсказал Америке крах
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали&quo...
31 января 2019, 09:39
"Массовости ему явно не хватило": Коц развенчал слухи о "мощной поддер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2019, 04:54
"А вы его тоже ногой ударьте": Охрана ПАСЕ отказалась наказывать депутата, напавшего на Скабееву
25 января 2019, 13:54
"Все, Украины почти что нет": Киев и Москва не могут договориться о транзите газа
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата арестовывали в зале заседаний. Куда раньше смотрели правоохранители?
27 января 2019, 14:39
Киеву нужно сменить курс на Россию: В Британии поставили условие решения конфликта в Донбассе
27 января 2019, 14:39
"Крымский сценарий для Венесуэлы": Мадуро предсказали итоги "скандального условия" Европы
30 января 2019, 07:39
NASA раскрыло причину аномальных холодов в США
29 января 2019, 02:24
Чего испугались «европейские патриоты» вроде Улицкой и Алексиевич?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.