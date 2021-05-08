Горбачёв – ошибка, а Борис не прав: чем запомнился русским Егор Лигачёв

Бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев умер на 101-м году жизни. Царьград напоминает знаковые цитаты политика, разочаровавшегося и в Ельцине, и в Горбачёве.

Экс-секретарь ЦК КПСС, почётный житель Томской области Егор Лигачёв скончался на 101-м году жизни, сообщает пресс-служба томской обладминистрации.

Лигачёв родился в 1920 году в пригороде Новосибирска. В компартии – с 1944 года. С 1965 по 1983 год руководил Томским обкомом КПСС. С 1983 по 1990 году – член Политбюро, уже в то время один из старейших. Активно поддерживал идеи перестройки, по данным "Коммерсанта" – являлся активным инициатором "сухого закона". Именно Лигачёв рекомендовал Юрию Андропову, а позднее и Михаилу Горбачёву ввести свердловского политика Бориса Ельцина в состав Политбюро.

Накануне распада Советского Союза Егор Кузьмич заявлял, что разочаровался в политике перестройки и Горбачёве как лидере СССР. О советском президенте Лигачёв отзывался как о "самой большой кадровой ошибке".

Михаил Сергеевич такой президент, который хочет войти в историю чистым, чтобы никто не посмел обвинить его в диктате. Он и сейчас ставит себе в заслугу то, что не воспользовался представленными ему особыми полномочиями как президент страны. Возможно, что особая забота о своем "историческом облике" и впрямь порой удерживала Горбачёва от решительных, необходимых, но непопулярных мер. Это, как известно, оборачивалось большими бедами, – написал он впоследствии в мемуарах.

Большинству русских политик был известен фразой "Борис, ты не прав", сказанной в адрес Ельцина. По данным ТАСС, фраза была произнесена в июле 1988 года на партконференции в Москве. Ельцин тогда выступил с критикой политики перестройки и всей советской системы, однако звучала она несколько иначе:

Нельзя молчать, потому что коммунист Ельцин встал на неправильный путь. Оказалось, что человек обладает не созидательной, а разрушительной силой. Его оценка процесса перестройки, подходы и методы работы, признаны в партии несостоятельными и ошибочными. Есть в его выступлении разумные предложения. Но в целом оно свидетельствует о том, что ты, Борис, не сделал правильных политических выводов, – цитирует ТАСС слова Лигачёва.

Позднее сатирик Геннадий Хазанов упростил эту фразу, которая пошла "в народ" как "Борис, ты не прав".

После распада СССР Лигачёв вступил в КПРФ, был депутатом Госдумы от Томской области. В 2018 году именем политика предлагали назвать аэропорт Богашёво под Томском, однако он отказался.

О времени и месте прощания с политиком станет известно позднее.