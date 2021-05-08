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Горбачёв – ошибка, а Борис не прав: чем запомнился русским Егор Лигачёв
08 мая 2021, 11:55 • 107 • Политика
Бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев умер на 101-м году жизни. Царьград напоминает знаковые цитаты политика, разочаровавшегося и в Ельцине, и в Горбачёве.
Экс-секретарь ЦК КПСС, почётный житель Томской области Егор Лигачёв скончался на 101-м году жизни, сообщает пресс-служба томской обладминистрации.
Лигачёв родился в 1920 году в пригороде Новосибирска. В компартии – с 1944 года. С 1965 по 1983 год руководил Томским обкомом КПСС. С 1983 по 1990 году – член Политбюро, уже в то время один из старейших. Активно поддерживал идеи перестройки, по данным "Коммерсанта" – являлся активным инициатором "сухого закона". Именно Лигачёв рекомендовал Юрию Андропову, а позднее и Михаилу Горбачёву ввести свердловского политика Бориса Ельцина в состав Политбюро.
Накануне распада Советского Союза Егор Кузьмич заявлял, что разочаровался в политике перестройки и Горбачёве как лидере СССР. О советском президенте Лигачёв отзывался как о "самой большой кадровой ошибке".
Большинству русских политик был известен фразой "Борис, ты не прав", сказанной в адрес Ельцина. По данным ТАСС, фраза была произнесена в июле 1988 года на партконференции в Москве. Ельцин тогда выступил с критикой политики перестройки и всей советской системы, однако звучала она несколько иначе:
Позднее сатирик Геннадий Хазанов упростил эту фразу, которая пошла "в народ" как "Борис, ты не прав".
После распада СССР Лигачёв вступил в КПРФ, был депутатом Госдумы от Томской области. В 2018 году именем политика предлагали назвать аэропорт Богашёво под Томском, однако он отказался.
О времени и месте прощания с политиком станет известно позднее.
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