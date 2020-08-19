Горбачев указал на главную ошибку Лукашенко

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздно обратился за поддержкой к рабочим предприятиям страны, что стало его ключевой ошибкой.

Также Горбачев обратил внимание на иностранное влияние на происходящее в Белоруссии.

«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал он журналисту «Комсомольской правды».

По словам политика, он также обращался к простым гражданам в конце существования СССР, однако не получил должной поддержки, а «сваливать на рабочих» было не в характере Горбачева.

«Я же ведь пошел на то, что оставил свой пост и ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны», — отметил он.

Накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал события в Белоруссии рейдерским захватом власти.

По его мнению, ситуацию в Белоруссии должны обсудить Совбез России и парламент, так как это касается безопасности Союзного государства. Зюганов подчеркнул, что «слом ситуации в Белоруссии» будет означать, что «пожар перекинется в Россию», где удержать ситуацию будет сложнее.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа не утихают протесты. На улицы городов страны вышли люди, которые несогласны с результатами голосования. По данным ЦИК, победителем в борьбе за пост главы государства в шестой раз стал Лукашенко.

Демонстрации сопровождаются задержаниями и применением силы со стороны правоохранительных органов. Лукашенко, комментируя столкновения милиции и участников протестов, возложил ответственность за жестокость в ходе акций на оппозицию.