Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения"...
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального н...
Допа и Гепа уводят Харьков
Главная / Политика

Горбачев призвал Путина повременить с Союзным государством

28 сентября 2020, 16:35  •  81 • Политика
Михаил Горбачев. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Власти Белоруссии должны самостоятельно найти выход из политического кризиса
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев считает, что лидеру РФ Владимиру Путину не следует наскоро продавливать вопрос создания Союзного государства, пользуясь сегодняшней нестабильной ситуацией в Белоруссии. Об этом бывший советский руководитель заявил в интервью британской The Times.
Как утверждает издание, Горбачев не одобрил очевидные попытки Путина воспользоваться хаосом в Республике, который возник сразу после президентских выборов 9 августа. Напомним, по результатам ЦИК, победу на них одержал Лукашенко, с чем не согласилась оппозиция и часть белорусского общества. На Западе многие осудили эти выборы, назвав их сфальсифицированными, и не признали бацьку в качестве главы государства.
По мнению Горбачева, что Москве не следует запоздало продавливать реализацию договора о создании Союзного государства, подписанного еще в 1999 г.
"Все страны должны вести себя очень аккуратно, не вмешиваться извне. Мы должны дать народу Белоруссии… возможность самостоятельно найти выход из сложившейся непростой ситуации", – цитирует "ИноСМИ" экс-главу Светского Союза.
Он призвал к мирному урегулированию политического кризиса в соседней Республике.
Отметим, что в понедельник проигравшая выборы и сбежавшая за границу кандидатка Светлана Тихановская попросила президента Франции Эммануэля Макрона взять на себя роль посредника в разрешении ситуации в Белоруссии. Оппозиционерка надеется, что француз сможет привлечь Путина к этой посреднической миссии, передает РИА "Новости".
Ранее в СМИ сообщали, что в ходе визита Макрона в Вильнюс, куда он прибывает сегодня, он может встретиться с белорусской домохозяйкой. Однако есть одно условие: Тихановская должна сама попросить об этой аудиенции.
Вероятно, ей это не составит большого труда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
28 сентября 2020, 07:25
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Политолог объяснил, кто выиграет
28 сентября 2020, 00:05
Белорусские оппозиционеры готовы создать МИД за рубежом. От России они ждут гарантий
28 сентября 2020, 03:45
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять Донбасс на воду для Крыма
28 сентября 2020, 12:55
"Вот нам и доказательство": Политолог объяснил тайный визит Меркель к "отравленному" Навальному
28 сентября 2020, 05:35
"Обстановка контролируемая": МВД Белоруссии сообщило о сотнях задержанных протестующих
28 сентября 2020, 05:35
Танки горят, под обстрелом мирные жители: Минобороны Армении показало военные действия в Карабахе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2020, 18:45
Лукашенко обманывает Путина: элиты Белоруссии готовят разворот (Роман Романов)
22 сентября 2020, 01:05
Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и Белоруссии
23 сентября 2020, 17:25
В Кремле отреагировали на инаугурацию Лукашенко жёстким отказом
27 сентября 2020, 22:15
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
23 сентября 2020, 11:55
Только никому не рассказывайте! Зеленского жестко унизили и отчитали на Западе
24 сентября 2020, 14:30
«Украина разваливается без помощи Путина» – Гордон
26 сентября 2020, 20:35
"Ну всё, старуха, сворачивай трубу": Европа придумала, как наказать Россию за Навального
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.