|
Горбачев признал свои ошибки в период развала СССР
30 сентября 2020, 10:45 • 25 • Политика
Обратить процесс вспять было невозможно
Если бы СССР продолжал существовать, ситуация в мире была бы лучше – более стабильная, безопасная и справедливая. Об этом и своих просчетах на посту единственного советского президента рассказал Михаил Горбачев.
Он заявил, что распад Советского Союза не являлся итогом перестройки. И этого никто не хотел.
По словам экс-главы СССР, в его работе были ошибки. Это и недостаточная смелость при проведении экономических реформ, и чересчур позднее преобразование партии, и переход части функций центральной власти к органам управления на местах.
Однако были и достижения, отметил советский президент. Среди них он назвал завершение холодной войны и подписание договора о ядерном разоружении. Кроме того, в стране установили свободу слова, собраний и вероисповеданий, упрощен выезд за границу, выборы стали альтернативными и появилось много партий.
А то, что перемены в Советском Союзе были доведены "до рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно" – это самое главное, подчеркнул Горбачев в интервью The Times.
Ранее президент СССР указал причину срыва перестройки. Он обвинил в этом тех, кто добился распада страны после путча, напоминает URA.RU.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
25
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 сентября 2020, 19:30
|
23 сентября 2020, 17:25
|
27 сентября 2020, 01:10
|
26 сентября 2020, 09:35
|
29 сентября 2020, 19:10
|
27 сентября 2020, 01:10
|
27 сентября 2020, 21:20