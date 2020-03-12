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Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой

12 марта 2020, 22:35  •  86 • Политика
Михаил Горбачев. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший генсек ЦК КПСС заметил предпосылки вооруженного конфликта
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заговорил о приближающейся третьей мировой войне. Он напомнил, что только в этом году, который начался два с половиной месяца назад, произошло три столкновения – в Иране, Ираке и последнее в Сирии, где турки напали на российские формирования.
Мир на грани вооруженного конфликта, полагает бывший генсек ЦК КПСС. По его словам, война воспринимается как что-то само собой разумеющееся.
"Снова поют хвалу ядерному оружию. "В воздухе пахнет войной"", – заявил Горбачев в обращении, размещенном в "Новой газете".
Горбачев перечислил предпосылки надвигающейся вражды, прямо или между строк которых считывались расторгнутый между РФ и США ракетный договор, Керченский конфликт, сбитый в небе над Донбассом малайзийского "Боинг", недавний ракетный удар по пассажирскому самолету в Тегеране. Власть заставляет политиков поступаться принципами, ради нее они готовы на все, заключил Михаил Сергеевич, призывая великие державы "одуматься" и "остановиться".
Посетовав о том, что Вашингтон и Лондон отклонили приглашение Москвы принять участие в торжествах в честь Великой Победы, нобелевский лауреат выразил надежду, что "ответственность возьмет верх над авантюризмом, разум – над хаосом".

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