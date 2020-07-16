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Горбачев поспорил с Пушковым после слов о "геополитической капитуляции"

16 июля 2020, 13:00  •  53 • Политика
Михаил Горбачев. Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик считает, что советского лидера больше интересовала Нобелевская премия, чем выгода для страны
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выступил с критикой первого президента СССР Михаила Горбачева из-за разрешения того вступить Германии в НАТО 30 лет назад.
Поводом для критики в адрес советского лидера стал рассказ спикера правительства Германии Штеффена Зайберта о встрече в Архызе главы СССР с руководителями СССР. Именно там Горбачев внезапно согласился на вступление ФРГ в НАТО, а также пообещал вывести советскую армию из Германии до 1994 года.
Такие шаги единственного президента СССР Пушков в своем телеграм-канале назвал геополитической капитуляцией. По его словам, в то время от решений Москвы зависело очень многое. И Горбачев, как считает глава комиссии Совфеда, мог выдвинуть свои условия – или же вовсе выступить против вступления Германии в Североатлантический альянс, или потребовать для нее нейтрального статуса.
По мнению сенатора, в тот момент Михаил Сергеевич уже мало интересовался геополитическими интересами страны. Его сильнее беспокоило получение Нобелевской премии мира.
При этом, напомнил Пушков, высокую награду Горбачеву вручили вскоре после вступления НАТО в Германию. Это произошло 15 января 1990 года.
Михаил Горбачев в свою очередь назвал слова Алексея Пушкова о геополитической капитуляции чепухой. В комментарии изданию "Подъем" первый президент СССР заявил, что подобная критика является безосновательной.
"Они разыгрывают разные варианты, чтобы узнать нашу реакцию. Чепуха. Больше и нет за этим ничего", – сказал Горбачев.
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Публикация от Шишъ «Російская Имперія» (@imperiumrussicum)
Напомним, Владимир Путин заявил, что СССР распался из-за того, что его руководство не было способно разобраться с экономическим спадом в государстве. На что Михаил Горбачев выдвинул свою версию причин распада Советского Союза, а позже и вовсе напрямую назвал людей, которые, по его мнению, были в этом виноваты. Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии выступил с критикой экс-лидера СССР и заявил, что тот "врет несусветно".

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