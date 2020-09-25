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Горбачев подсказал способ избежать ядерной войны из-за Трампа

25 сентября 2020, 12:30  •  21 • Политика
Михаил Горбачев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Президент СССР заявил, что недостатки политики нынешней американской власти приведут к огромным проблемам
Михаил Горбачев предупредил о последствиях ошибок Дональда Трампа. Разрыв администрацией Белого дома соглашений о разоружении приведет к стратегическому хаосу в мире, что может закончиться ядерной войной, отметил последний глава Советского Союза. И добавил, что избежать такого страшного последствия можно, и указал, как именно это сделать.
Президент СССР призвал все страны к сотрудничеству, пояснив, что только так можно избежать катастрофы. А конкуренция и стоящая на грани военного конфликта политика ни к чему хорошему не приведут, предупредил он.
Риски растут, ведь создаются новые военные технологии и оружие. Необходимо принять все меры, чтобы в международной повестке дня обязательно был вопрос о ядерном разоружении, сообщил Горбачев в статье для японской газеты Asahi. По его словам, России как ядерной державе необходимо как можно быстрее решить эту проблему.
Пандемия коронавируса еще больше обострила противостояние США, Китая и нашей страны, отметил первый президент СССР. Этим трем государствам нужно остановить развитие этого конфликта путем переговоров. И напомнил, что в 1980-х годах эффективность принципа нового мышления показала себя на примере прекращения холодной войны.
В 2010 году Москва и Вашингтон заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок его действия истекает в феврале 2021 года. В России не раз выражали готовность продлить соглашение, но США выдвинули условие – они требуют, чтобы к подписанию документа присоединился Китай.
Недавно в МИД РФ заявили, что наша страна не готова продевать СНВ-3 на условиях Америки. И назвали такой ультиматум недопустимым.

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