Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.

«Нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано. Поэтому я не знаю, что дальше будет, должны разобраться народы», — цитирует Горбачева «РИА Новости».

По словам политика, у союзных республик возникло «свое государственное понимание и с этим надо было считаться», но это не всегда учитывалось.

Горбачев отметил, что необходимо было усовершенствовать отношения внутри страны, сообщает НСН.

«Возьмите и прочитайте последнее, что было написано и опубликовано где-то в декабре, по-моему, о том, каким должен быть новый Союз. Это было разработано комиссией, которую я возглавлял и которая много сил положила, чтобы всё утрясти», — добавил он.

При этом бывший советский лидер высказал мнение, что в настоящее время все бывшие советские республики могут и должны вести диалог.

Накануне Путин заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет!», что распад Советского Союза произошел из-за неэффективной экономической политики, а не был связан с ростом национализма в Прибалтике, пишет «Федеральное агентство новостей». По мнению российского лидера, результаты распада СССР оказались гораздо печальнее тех, которые они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях.