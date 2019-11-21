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Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

21 ноября 2019, 16:24  •  148 • Политика
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
«Нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано. Поэтому я не знаю, что дальше будет, должны разобраться народы», — цитирует Горбачева «РИА Новости».
По словам политика, у союзных республик возникло «свое государственное понимание и с этим надо было считаться», но это не всегда учитывалось.
Горбачев отметил, что необходимо было усовершенствовать отношения внутри страны, сообщает НСН.
«Возьмите и прочитайте последнее, что было написано и опубликовано где-то в декабре, по-моему, о том, каким должен быть новый Союз. Это было разработано комиссией, которую я возглавлял и которая много сил положила, чтобы всё утрясти», — добавил он.
При этом бывший советский лидер высказал мнение, что в настоящее время все бывшие советские республики могут и должны вести диалог.
Накануне Путин заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет!», что распад Советского Союза произошел из-за неэффективной экономической политики, а не был связан с ростом национализма в Прибалтике, пишет «Федеральное агентство новостей». По мнению российского лидера, результаты распада СССР оказались гораздо печальнее тех, которые они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях.

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