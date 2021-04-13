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Горбачев оценил предложение Байдена встретиться с Путиным

13 апреля 2021, 21:25  •  28 • Политика
Михаил Горбачев. Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Советский лидер напомнил о своем положительном опыте такого диалога с Рейганом
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев полагает, что саммит между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом поможет двум державам выстроить отношения по-новому.
Так бывший советский лидер прокомментировал состоявшийся по инициативе Белого дома первый телефонный разговор глав государств после хамской выходки действующего хозяина Овального кабинета в адрес руководителя Российской Федерации.
"Приветствую предложение президента США Джо Байдена о проведении российско-американской встречи на высшем уровне", – сказал "Интерфаксу" Михаил Сергеевич.
Политик отметил, что ранее неоднократно призывал глав РФ и Штатов провести подобный очный диалог, поскольку лишь так можно начать по-иному строить межгосударственные отношения.
Горбачев напомнил, что у наших стран подобный опыт уже имеется, когда он встречался с президентом Рональдом Рейганом в Женеве в ноябре 1985 года и Рейкьявике в октябре 1986-го, сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Ранее во вторник, 13 апреля, стало известно о том, что Байден все-таки дозвонился до Путина, в адрес которого американец в середине марта в одном из интервью местному СМИ позволил себе оскорбительное высказывание. Спустя пару дней Вашингтон покинул для получения консультаций посол РФ в США Анатолий Антонов. Глава отечественной дипмиссии до сих пор пребывает в Москве.
Как сообщает телеканал "МИР 24", в сегодняшнем разговоре Байден и Путин, в частности, обсудили ситуацию в Афганистане и на Украине, ядерную программу в Иране, климатическую тему, состояние нынешних отношений между Россией и США. Американский лидер "высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке", а такжепредложил в ближайшие месяцы встретиться где-нибудь "в третьей стране".

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