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Горбачев обвинил США в высокомерии после распада СССР

24 декабря 2021, 15:15  •  101 • Политика
Идея расширения НАТО и забвение принципов коллективной безопасности пришли к США после распада СССР, так как американцам в голову «ударило в голову высокомерие». Такое мнение выразил 24 декабря в беседе с «РИА Новости» бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев.
При этом он позитивно оценил возобновление процесса переговоров после онлайн-саммита президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, прошедшего 7 декабря.
Политик выразил надежду, что в результате данных консультаций все европейские страны смогут чувствовать себя в безопасности.
«А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, «победители» решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — рассказал Горбачев, отметив, что Вашингтон счел себя победителем в холодной войне.
Правительство РФ, сформированное после распада Советского Союза, «вяло реагировало на триумфаторские настроения» в западных странах, считает Горбачев. По его словам, первый российский кабмин не придумал ничего лучше, как «валить вину на Горбачева».
«А Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые серьезно обсуждались в 1991 году, предали забвению. И все-таки я считаю, что вернуться к этим идеям еще не поздно», — сообщил политик.
Горбачев указал, что сейчас, после переговоров президентов России и США «хоть какой-то процесс» переговоров начался.
«Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности», — добавил он.
В ходе большой пресс-конференции 23 декабря российский президент заявил, что НАТО «нагло обманула» Россию, так он прокомментировал прежние обещания альянса не продвигаться на восток.
Вместе с тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал США не ставить условий по переговорам о гарантиях безопасности. Позитивный результат консультаций невозможен, если США потребуют, чтобы РФ совершила шаги, которые «понравятся» Вашингтону и другим странам НАТО или которые под «диктовку из Киева американцы хотят выставить» в качестве требования, сказал Рябков.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как говорится в документе, страны альянса обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.
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