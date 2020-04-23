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Горбачев назвал виновников развала СССР
23 апреля 2020, 17:10 • 94 • Политика
Динамика была положительной до путча
Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал путчистов ГКЧП виновниками срыва перестройки и последующего развала Союза.
Об этом бывший глава государства заявил в интервью РИА "Новости". По его словам, события 1991 г. были использованы для развала СССР, но это ни в коем случае "не перечеркивает значение перестройки.
Горбачев ранее говорил, что не жалеет об этом комплексе реформ, так как в те время жить, как прежде, уже было невозможно. Реформы шли трудно, были допущены ошибки, однако перестройка за несколько лет сумела изменить состояние общества.
Люди, по словам бывшего генсека, "пришли в движение", перестали бояться и "стали говорить о наболевшем", по всей видимости, публично.
Горбачев добавил, что команда реформаторов знала, в каком направлении двигаться, хотя какого-то конкретного "расписания" преобразования не было.
Президента СССР коммунисты и другие противники обвиняют в развале Советского Союза, так как в ходе перестройки в стране началось смягчение во внутренней политике, объявлена знаменитая гласность, а также взят курс на налаживание отношений с Западом. После этого в обществе произошел раскол на демократов и коммунистов.
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