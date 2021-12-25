Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтве...
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
«Даже дети будут сыпать песок в баки танков». В «Свободе» поняли, что Запад их с...
Главная / Политика

Горбачев назвал последствия попытки остаться главой СССР силовым путем

25 декабря 2021, 14:00  •  86 • Политика
Отстаивание должности президента СССР силовым путем повлекло бы за собой острый гражданский конфликт с непредсказуемыми последствиями. Об этом 25 декабря, в 30-ю годовщину сложения полномочий президента СССР, заявил Михаил Горбачев.
«Это были черные дни Союза и России. И черные дни для меня, хотя я не терял самообладания. Я подписал указ о сложении полномочий президента СССР, считаю, что поступить иначе я не имел права», — сказал он ТАСС.
По словам Горбачева, он не мог пойти на силовой вариант удержания власти по двум причинам. Во-первых, отметил первый президент СССР, он «перестал бы быть самим собой».
«И, во-вторых, такое решение повлекло бы за собой острый гражданский конфликт с непредсказуемыми последствиями. Я считал, что этого нельзя допустить», — подчеркнул Горбачев.
Кроме того, он не согласился с мнением о том, что Советский Союз можно было бы спасти, если бы не его решение сложить с себя полномочия президента. Горбачев напомнил, что сразу после Беловежского соглашения заявлял, что судьба многонационального государства должна решаться только конституционным путем. Он, в свою очередь, «осудил скоропалительность» документа, который не был обсужден ни населением, ни Верховными Советами республик.
Ранее, 24 декабря, Горбачев оценил причастность руководства западных стран к распаду СССР. Последний лидер СССР подчеркнул, что после развала западные партнеры «не скрывали своей радости». Он рассказал, что в кабинете президента США Джорджа Буша-старшего была фракция во главе с министром обороны Диком Чейни, которые сделали ставку на Бориса Ельцина.
12 декабря президент России Владимир Путин заявил, что распад СССР стал для него трагедией. По его словам, такие же чувства испытывали и большинство граждан Советского Союза.
30 лет назад, 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. На следующий день союзный парламент принял декларацию, в которой констатировалось, что СССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



86
Источник
Похожие новости
25 декабря 2021, 00:35
На Украине начали прозревать? В Киеве обвинили США в циничном и подлом обмане
25 декабря 2021, 04:05
"Это только начало": В Британии заявили об экономическом кризисе из-за России
25 декабря 2021, 08:10
"Свалить из "проклятой Рашки": Пронько о сигнале Путина для элит
25 декабря 2021, 00:35
Скандал на Украине: У конституционного судьи нашли тайную собственность в Крыму
25 декабря 2021, 00:35
В Германии сообщили о важной встрече по Украине в январе
25 декабря 2021, 02:55
Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2021, 03:35
Пётр Толстой не побоялся сказать правду о сегрегации: "Это отвратительно"
18 декабря 2021, 14:35
Маховик раскручивается: чем грозят Польше откровения сбежавшего солдата
19 декабря 2021, 11:35
Наступает момент истины: Россия выдала США последнее предупреждение
22 декабря 2021, 06:05
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
18 декабря 2021, 20:25
Захотевшему изгнать русского посла из Молдавии чиновнику сенатор ответил "волчьей" поговоркой
22 декабря 2021, 07:50
В Пентагоне шестью словами оскорбили Шойгу
21 декабря 2021, 20:45
Скидок никто делать не будет. Кедми рассказал, что ждёт американскую ЧВК в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.