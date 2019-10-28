Горбачев назвал главную стратегическую ошибку Запада

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, какой шаг он считает крупнейшей ошибкой Запада. Свое мнение он выразил в книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира», с которой ознакомилось «РИА Новости» 28 октября.

«Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами <…> (Оно. — Ред.) стало шагом к подрыву доверия, возникшего вместе с прекращением холодной войны. И Россия не могла не сделать из этого выводы», — пишет Горбачев.

Политик напомнил, что на исходе холодной войны и в НАТО, и в Варшавском договоре пересматривались военные доктрины, однако предлагать тогда «некое «юридически обязывающее соглашение» о нераспространении НАТО на Восточную Европу» было бы, по мнению Горбачева, «абсурдом, нелепостью».

«Нас обвинили бы в том, что мы собственными руками рушим Варшавский договор», — отметил он.

Восстановление доверия между Россией и Западом экс-президент СССР назвал важнейшей задачей мировой политики. Он подчеркнул, что без Москвы странам не удастся решить ни одну серьезную международную проблему. На Западе это уже осознают, уверен политик, но пока не могут понять, что пытаться изолировать Россию или говорить с ней на языке ультиматумов не нужно.

«Любой шаг России рассматривался на Западе через лупу подозрений в «стремлении возродить СССР», «взять геополитический реванш». Такие подозрения я всегда считал безосновательными», — пишет Горбачев.

Ранее в октябре Горбачев назвал завершение холодной войны общей пoбедой, которую Запад приписывает себе, не анализируя, как такая позиция повлияет на дальнейшие отношения с Россией.