Горбачев написал колонку для New York Times о «новой гонке вооружений»

Экс-президент СССР Михаил Горбачев в специальной колонке для газеты New York Times назвал намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) объявлением новой гонки вооружений.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев написал колонку для газеты New York Times, посвященную позиции США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Главный тезис Горбачева приводит к тому, что выход из договора станет фактически объявлением новой гонки вооружений.

Более 30 лет назад именно Горбачев поставил подпись под ДРСМД и считает случившееся своим достижением. Впрочем, ранее эксперты в беседе с Царьградом говорили и о провалах при обсуждении документа. В том числе связанных с неверными решениями политика. Как бы то ни было, сегодня Горбачев говорит, что США своим вероятным выходом из ДРСМД продолжают уже известную политику. Так, в 2002 году Вашингтон вышел из договора по ПРО. А в 2018 году - из соглашения по ядерной пргорамме Ирана - так называемой ядерной сделки.

Происходит все это на фоне роста военного бюджета страны, отмечает политик.

«Военные расходы взмыли на астрономический уровень и продолжают расти».

Напомним, бессрочный договор 8 декабря 1987 года подписали Горбачев, бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПСС, и президент США Рональд Рейган.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать этот договор, когда Москва его нарушает, и выйдут из него. По словам президента, Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений.