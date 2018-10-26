|
Горбачев написал колонку для New York Times о «новой гонке вооружений»
26 октября 2018, 09:39 • 63 • Политика
Экс-президент СССР Михаил Горбачев в специальной колонке для газеты New York Times назвал намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) объявлением новой гонки вооружений.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев написал колонку для газеты New York Times, посвященную позиции США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Главный тезис Горбачева приводит к тому, что выход из договора станет фактически объявлением новой гонки вооружений.
Более 30 лет назад именно Горбачев поставил подпись под ДРСМД и считает случившееся своим достижением. Впрочем, ранее эксперты в беседе с Царьградом говорили и о провалах при обсуждении документа. В том числе связанных с неверными решениями политика. Как бы то ни было, сегодня Горбачев говорит, что США своим вероятным выходом из ДРСМД продолжают уже известную политику. Так, в 2002 году Вашингтон вышел из договора по ПРО. А в 2018 году - из соглашения по ядерной пргорамме Ирана - так называемой ядерной сделки.
Происходит все это на фоне роста военного бюджета страны, отмечает политик.
«Военные расходы взмыли на астрономический уровень и продолжают расти».
Напомним, бессрочный договор 8 декабря 1987 года подписали Горбачев, бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПСС, и президент США Рональд Рейган.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать этот договор, когда Москва его нарушает, и выйдут из него. По словам президента, Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений.
Подпишитесь на нас
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
24 октября 2018, 16:54
|
25 октября 2018, 04:24
|
26 октября 2018, 03:09
|
21 октября 2018, 09:24
|
19 октября 2018, 21:39
|
20 октября 2018, 02:40
|
22 октября 2018, 01:39