Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог объяснил отсутствие Коломойского в санкционном списке заботой Кремля о...
Украина может лишиться 5 тысяч гектаров земли в пользу Польши из-за эрозии
Украинские шахтёры заблокировали движение в центре Львова
Госдеп готовит доклад "о применении химоружия Россией" для обсуждения ...
Главная / Политика

«Гора родила мышь»: Не все депутаты готовы отказаться от пенсионных надбавок

02 ноября 2018, 17:09  •  50 • Политика
Депутаты Государственной Думы Российской Федерации, достигшие пенсионного возраста с необходимым стажем работы, пока не готовы отказаться от положенных им надбавок.
Напомним, в конце октября Госдума России одобрила разработанный депутатом Андреем Турчаком законопроект, который вносит поправки в закон «О статусе депутата». Согласно задумке, парламентарии смогут добровольно написать заявление об отказе от пенсионных надбавок, которое нельзя будет отозвать.
Документ вступит в силу с 1 января 2019 года, и в эту категорию попадут 74 человека (проработавшие в парламенте не менее пяти лет женщины от 56,5 года и мужчины - от 61,5 года). Журналисты провели опрос среди них, по итогам которого только шесть человек выразили готовность написать заявления. Ими оказались следующие политики:
  • представители «Единой России» Николай Гончар, Василий Максимов, Николай Борцов и Владислав Резник;
  • лидер «Справедливой России» Сергей Миронов;
  • лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Еще 33 человека уклонились от ответа, а 15 депутатов оказались не готовы отказаться от надбавок.
Как объяснил Гончар, он поддерживает законопроект о пенсионной реформе. Непосредственно Резник решил отказаться в знак солидарности*.
Что касается Жириновского, то он неоднократно заявлял о том, что представители ЛДПР одобряют «идейный посыл», который содержится в разработанном Турчаком законопроекте. Более того, все представители партии в Думе напишут заявления на отказ от надбавок.
«Депутаты должны получать такую же пенсию, как и обычные граждане», - объяснил он**.
Как рассказал Царьграду депутат ГД Николай Коломейцев (КПРФ), он не только голосовал за принятие поправок в закон «О статусе депутата», но и готов отказаться от надбавок.
Однако парламентарий сомневается в том, что данная инициатива, которая больше напоминает «пиар», кардинально что-то изменит. Даже если все депутаты и сенаторы откажутся от выплат, это не изменит плачевную ситуацию в стране, которая связана с несправедливой пенсионной системой.
«Дело добровольное. И в общем-то, гора родила мышь, я это так называю. Мне кажется, этому закону больше внимания, чем его суть», - пояснил Коломейцев, посоветовав обратить внимание на пенсионные фонды Центробанка, «Роснефти», «Газпрома» и других госкорпораций.
Непосредственно депутат Валерий Рашкин (КПРФ) предложил отобрать льготы у членов правительства, главы государства, сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, судей и так далее.
«Я когда голосовал «за», озвучил вот эту позицию. Говорю: «Вы здесь шелухой занимаетесь, самой настоящей, популизмом. Популизмом занимаемся. 170 человек вам погоду не устроят. И экономию бюджетную. Я проголосую «за» только потому, чтобы вы не кричали и не орали, что якобы, так сказать, кто-то против. Но я вношу предложение о том, чтобы отобрать законодательно, не на добровольных основаниях, не на добровольном основании, а на законном основании убрать эти льготы вот у этой категории. Вот она где экономия, если мы государственники», - отметил он.
* РБК
** РИА ФАН

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
50
Источник
Похожие новости
02 ноября 2018, 04:09
Саудовская Аравия нанесла удар по ракетному арсеналу хуситов в Йемене
01 ноября 2018, 21:39
Меркель одновременно пообещала Порошенко продлить и смягчить санкции против России
02 ноября 2018, 10:39
США примут собственное решение о том, кто убил саудовского журналиста, и введут санкции — Помпео

02 ноября 2018, 13:54
«Нечего в СИЗО сидеть»: Крымский омбудсмен объяснила изменение меры пресечения капитану украинского судна
02 ноября 2018, 04:09
Си Цзиньпин напомнил Трампу о пользе хороших отношений между США и Китаем
01 ноября 2018, 18:24
Киев глух к призывам ОБСЕ: Захарова о продлении ареста журналиста Вышинского на Украине
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 ноября 2018, 03:54
В Совфеде оценили реакцию Климкина на санкции России
02 ноября 2018, 00:54
«Заглушили и сбили»: Франция и Германия нашли виновного в крушении беспилотника ОБСЕ ...
02 ноября 2018, 04:09
«Советую съездить в Крым и поговорить с гражданами»: Соловьев ответил Ефремову на сло...
02 ноября 2018, 00:45
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
30 октября 2018, 17:39
Американские десантники «перевооружились» с помощью броневиков из 1980-х
31 октября 2018, 01:39
На пути беженцев с Донбасса в России встал бюрократ-отряд
01 ноября 2018, 11:39
В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
01 ноября 2018, 11:39
Стала известна суть российских санкций против Украины
27 октября 2018, 01:54
Следующим плацдармом будет Азов: Политолог объяснил выгоду Запада от украинской агонии войны
01 ноября 2018, 13:24
"Алексей Порошенко в санкционном списке — это звонок папе": По кому контрсанкции на Украине ударят больше всего
26 октября 2018, 18:08
Валерий Пякин о текущем моменте и картине будущего
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.