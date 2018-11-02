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«Гора родила мышь»: Не все депутаты готовы отказаться от пенсионных надбавок
02 ноября 2018, 17:09 • 50 • Политика
Депутаты Государственной Думы Российской Федерации, достигшие пенсионного возраста с необходимым стажем работы, пока не готовы отказаться от положенных им надбавок.
Напомним, в конце октября Госдума России одобрила разработанный депутатом Андреем Турчаком законопроект, который вносит поправки в закон «О статусе депутата». Согласно задумке, парламентарии смогут добровольно написать заявление об отказе от пенсионных надбавок, которое нельзя будет отозвать.
Документ вступит в силу с 1 января 2019 года, и в эту категорию попадут 74 человека (проработавшие в парламенте не менее пяти лет женщины от 56,5 года и мужчины - от 61,5 года). Журналисты провели опрос среди них, по итогам которого только шесть человек выразили готовность написать заявления. Ими оказались следующие политики:
Еще 33 человека уклонились от ответа, а 15 депутатов оказались не готовы отказаться от надбавок.
Как объяснил Гончар, он поддерживает законопроект о пенсионной реформе. Непосредственно Резник решил отказаться в знак солидарности*.
Что касается Жириновского, то он неоднократно заявлял о том, что представители ЛДПР одобряют «идейный посыл», который содержится в разработанном Турчаком законопроекте. Более того, все представители партии в Думе напишут заявления на отказ от надбавок.
«Депутаты должны получать такую же пенсию, как и обычные граждане», - объяснил он**.
Как рассказал Царьграду депутат ГД Николай Коломейцев (КПРФ), он не только голосовал за принятие поправок в закон «О статусе депутата», но и готов отказаться от надбавок.
Однако парламентарий сомневается в том, что данная инициатива, которая больше напоминает «пиар», кардинально что-то изменит. Даже если все депутаты и сенаторы откажутся от выплат, это не изменит плачевную ситуацию в стране, которая связана с несправедливой пенсионной системой.
Непосредственно депутат Валерий Рашкин (КПРФ) предложил отобрать льготы у членов правительства, главы государства, сотрудников правоохранительных органов, госслужащих, судей и так далее.
«Я когда голосовал «за», озвучил вот эту позицию. Говорю: «Вы здесь шелухой занимаетесь, самой настоящей, популизмом. Популизмом занимаемся. 170 человек вам погоду не устроят. И экономию бюджетную. Я проголосую «за» только потому, чтобы вы не кричали и не орали, что якобы, так сказать, кто-то против. Но я вношу предложение о том, чтобы отобрать законодательно, не на добровольных основаниях, не на добровольном основании, а на законном основании убрать эти льготы вот у этой категории. Вот она где экономия, если мы государственники», - отметил он.
* РБК
** РИА ФАН
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