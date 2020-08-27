Гора дел: президент вмешался в противостояние вокруг шихана Куштау

Активисты намерены охранять шихан Куштау до тех пор, пока угроза его разработки не исчезнет. Об этом «Известиям» рассказали в Башкирии после того, как на проблему обратил внимание президент Владимир Путин во время совещания с правительством, которое состоялось 26 августа. Российский лидер потребовал провести проверку законности сделки, в результате которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании (БСК), претендующей на Куштау. Вскоре после окончания совещания Генпрокуратура сообщила, что проверка процедуры отчуждения госакций БСК уже начата, а глава республики Радий Хабиров объявил, что конфликт вокруг Куштау исчерпан. На этом же заседании президент обсудил с кабмином ситуацию вокруг распространения коронавируса в стране. Несмотря на значительное улучшение ситуации, Владимир Путин призвал снимать ограничения аккуратно, чтобы не допустить повторной вспышки пандемии.

«Где деньги? Известно где»

Несмотря на то что главной темой совещания у президента должен был стать вопрос дебюрократизации капитального строительства, в первой части мероприятия обсуждались совсем другие, но не менее актуальные темы. Особое внимание Владимир Путин уделил конфликту вокруг шихана Куштау в Ишимбайском районе Башкирии, разработку которого планировала (во всяком случае, до недавнего времени) начать БСК.

Это предприятие получило лицензию на разработку и добычу на горе еще в 2019 году. 3 августа 2020-го сотрудники АО «Сырьевая компания» — компании-партнера БСК — прибыли на шихан, чтобы начать геологоразведочные работы. Однако на защиту Куштау встали местные жители. Своего пика ситуация достигла 15 августа, когда спор перерос в открытое противостояние между активистами и сторонниками разработки шихана.

Фото: ТАСС/Вадим Брайдов

В конфликт оказались втянуты и представители силовых ведомств, которые попытались разогнать лагерь защитников природной достопримечательности. Полностью урегулировать спор тогда не удалось, и местные власти пообещали найти компромиссное решение. На фоне накаленной обстановки в Башкирии Владимир Путин поручил кабмину вместе с руководством республики разобраться в ситуации с БСК.

— Думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, в значительной степени правы, и нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми и искать эти решения, — сказал президент.

Владимир Путин напомнил, что контрольный пакет в БСК принадлежит частным лицам. При этом деньги, заработанные компанией, практически не остаются в регионе. По словам президента, при общем объеме выручки в 45 млрд рублей в 2019 году на инвестиционные цели пошло только 2,5 млрд.

— Где деньги? Известно где — в офшорах. Смотрите, на дивиденды в 2018 году было направлено 12,3 млрд рублей. Это, как вы думаете, сколько от чистой прибыли? 106%. Больше, чем вся чистая прибыль. В 2019 году — 107% от чистой прибыли. Повторю еще раз, деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры, и на кипрские счета, во Францию, в Швейцарию, — констатировал Владимир Путин. — Жить, конечно, можно где угодно, мы свободная страна. Но если вы работаете в России, здесь зарабатываете деньги, то нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях, нужно подумать о будущих рабочих местах, о социальной сфере, об инфраструктуре. Надо вообще посмотреть на процессы подобного рода.

Фото: ТАСС/Вадим Брайдов

Президент назвал «печальной историей» бесконтрольное выкачивание денег любой ценой. Глава РФ призвал прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании.

После заявления о ситуации с БСК глава республики Радий Хабиров поблагодарил президента на своей странице «ВКонтакте», подчеркнув, что «справедливость должна восторжествовать». Заместитель гендиректора «Башкирской содовой компании» Рустем Басыров слова российского лидера комментировать отказался. Ранее он рассказывал «Известиям», что с 2010 по 2018 год было исследовано 11 месторождений на предмет запасов известнякового сырья. Но во всех этих месторождениях известняк, по его словам, для разработки не подходил.

БСК производит почти 2 млн т соды в год — 70% объемов в РФ. Рустем Басыров прогнозировал, что в случае отказа в разработке Куштау экономические показатели компании будут падать, а Россия — терять рынки. Придется покупать зарубежную соду, а людям искать работу: в Стерлитамаке с предприятием связаны 35–40 тыс. жителей (бывшие и настоящие сотрудники и их семьи).

— Соглашение на разработку Куштау было подписано, потому что компании нужно было сырье. Предприятие, в свою очередь, могло предоставить местным жителям много рабочих мест. Однако, когда только начались геологические исследования, даже на этом этапе возникла огромная волна массового недовольства. Глава республики лично приехал на место и поручил прекратить разработку. Минприроды РФ уже поддержало предложение республики придать шихану статус природного памятника, — заявила «Известиям» сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова.

Фото: ТАСС/Вадим Брайдов

Между тем защитников Куштау проблемы компании явно не интересуют.

— В Башкирии почти 10 лет людям известно о том, что БСК продала часть акций частникам. Когда ситуация с Куштау стала известна на всю страну, об этом заговорили на федеральном уровне. Давно пора, — рассказал «Известиям» защитник Куштау Роберт Давлетшин.

По его словам, сейчас активисты ждут официального подтверждения придания Куштау статуса ОПТ.

— Работы много. Ждем приезда Федора Конюхова. Собираемся посадить парк Дружбы. В эту субботу проведем уборку — еще остается мусор, потому что до сих пор приезжает много людей, — продолжил Роберт Давлетшин.

Между тем вскоре после окончания совещания Генпрокуратура РФ сообщила, что ведомство по поручению президента приступило к проверке отчуждения государственных акций БСК.

К 20-м числам сентября

Не обошлось совещание и без обсуждения ситуации вокруг коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что темп роста числа заразившихся COVID-19 с марта сократился в 54 раза. По ее словам, на сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%, а в стране наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. При этом к третьей декаде августа в структуре больных коронавирусом преобладают бессимптомные формы течения заболевания. Тяжелые формы составляют 3,2% случаев, добавила она. В результате улучшения эпидемиологической обстановки оказались свободными почти половина коек для пациентов с СOVID-19 в российских регионах.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Несмотря на положительные результаты, власти не намерены расслабляться и готовы в случае необходимости изменить подход к противостоянию новой инфекции.

— К 20-м числам сентября мы сможем оценить ситуацию о том, как повлияли на эпидситуацию и начало учебного года, и возвращение наших граждан из отпусков, и при необходимости скорректировать стратегию наших дальнейших действий по отношению к тому, как развивается эпидситуация, — заявила Татьяна Голикова.

Владимир Путин призвал аккуратно подходить к снятию ограничений, связанных с коронавирусом, чтобы избежать повторной вспышки заболеваемости.

Сейчас нужно быть предельно осторожными, взвешивать все за и против при снятии ограничений, заявила «Известиям» заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Особенно аккуратно стоит действовать при открытии границ. По словам парламентария, нужно тщательно учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в каждой стране при принятии решений. Во многих странах сейчас фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом, добавила она. В частности, это касается, например, Турции, а также южных членов Евросоюза — Испании и Италии.

Татьяна Кусайко считает необходимым соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, включая социальную дистанцию в общественных местах и масочный режим. По ее словам, осенью борьбу с коронавирусом может осложнить циркуляция и появление новых штаммов гриппа.

Президент РФ Владимир Путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Между тем Татьяна Голикова доложила президенту, что уже 27 стран выразили готовность приобрести российскую вакцину от коронавируса. Среди обратившихся к РФ стран — Республика Беларусь, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и ряд других государств. Российский лидер подтвердил, что Белоруссия станет одной из первых стран, которые получат российскую вакцину.

Вице-премьер также попросила президента в полном объеме продлить на сентябрь стимулирующие президентские выплаты врачам за борьбу с коронавирусом. Между тем Владимир Путин, обсуждая финансовые вопросы, раскритиковал систему оформления страховых выплат медикам.

— Слишком забюрокраченной оказалась система принятия решений. 16 и более даже документов нужно собрать человеку для того, чтобы получить соответствующую выплату, — отметил Владимир Путин. — С отдельными случаями нужно разбираться, но нужно их обобщить и принять либо на федеральном уровне соответствующие решения, либо дать соответствующие рекомендации в регионах. Нужно эту излишнюю бюрократию прекратить.

В конце совещания участники всё же вернулись к вопросам, связанным со строительством. Владимир Путин поручил правительству проработать механизм расселения ветхого жилья. Между тем вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в России планируют изменить 2–3 тыс. устаревших строительных норм.