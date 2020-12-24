Google ужесточил цензуру: Составлен список "деликатных тем"

Google посоветовал своим учёным "проявлять большую осторожность" и "задать позитивный тон" исследованиям искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в публикации Reuters, сообщающей об ужесточении цензуры в корпорации. Агентство сообщает о трёх случаях, когда учёных прямо просили воздержаться от негатива в оценке технологических разработок Google. Да и прежде чем анализировать тот или иной аспект данной сферы, проконсультироваться с юридическими, политическими и общественными отделами.

Как выяснилось, ужесточение цензуры случилось ещё в июне этого года. Учёным оно не пришлось по душе. Со ссылкой на действующих и бывших сотрудников корпорации агентство утверждает, что "процесс "деликатных тем" дополняет стандартную проверку документов Google на предмет ловушек, таких как разглашение коммерческой тайны". В одном из черновиков исследований, просмотренном Reuters, упоминался принадлежащий Google видеохостинг YouTube.

Четыре штатных исследователя, включая старшего научного сотрудника Маргарет Митчелл, уверены, что корпорация уже вмешивается в важнейшие исследования потенциального вреда от технологий. И речь идёт о "серьезной проблеме цензуры".

Агентство сообщило об имеющемся ранее составленном списке "деликатных тем". К ним, например, судя по внутренней веб-странице, относится и изучение сервисов Google на предмет предвзятости. Но не только это.

"Среди десятков других перечисленных "деликатных тем" были нефтяная промышленность, Китай, Иран, Израиль, COVID-19, домашняя безопасность, страхование, данные о местоположении, религия, беспилотные автомобили, телекоммуникации и системы, рекомендующие или персонализирующие веб-контент", - сообщается в публикации.

Напомним, с Google судится телеканал Царьград. После блокировки канала-миллионника "Первого русского" на YouTube наши представители начали спор. В Google пытались доказать, что не подпадают под законы России, однако затея не удалась. Параллельно судебной тяжбе на уровне Госдумы рассматривается законопроект, который станет дополнительным инструментом для принуждения Google к соблюдению российского законодательства. Кроме того, объявлено о создании платформ, которые станут заменой YouTube в России.