Google стыдливо уклоняется от претензий Роскомнадзора - депутат Пискарёв

Американская компания Google стыдливо уклоняется от претензий Роскомнадзора, заявил депутат Госдумы Василий Пискарёв. Он допустил возможность ужесточения наказания для иностранных интернет-площадок.

В России могут ужесточить ответственность за нарушение законодательства иностранными IT-гигантами. Об этом в среду заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв. Текст его заявления выложен в официальном Telegram-канале комиссии.

Парламентарий отметил, что американские компании уже неоднократно попадались на нарушении закона. Они вмешивались в выборы, допускали призывы несовершеннолетних участвовать в незаконных митингах, пропаганду наркотиков и политическую цензуру.

В апреле Россия связалась с руководством Google Марко Панчини и Мариной Жунич. Те заявили о готовности соблюдать национальное законодательство страны и устранить все имеющиеся нарушения за полгода. Срок исправления уже подходит к концу, однако Google продолжает свою прежнюю политику, игнорируя предписания Роскомнадзора.

Руководство компании стыдливо уклоняется от ответов на предъявляемые им претензии и готово терпеть многомиллионные штрафы, демонстрируя, что за их спиной вся мощь США,

- отметил Пискарёв.

Депутат подчеркнул, что Госдума и Совфед могут ужесточить ответственность для компаний-нарушителей. И тогда наказание будет грозить не только самим предприятиям, но и отдельным менеджерам, ответственным за их работу в России.

Напомним, что в прошлом году сервис YouTube (принадлежит Google) заблокировал аккаунт Царьграда без объяснения причин, несмотря на огромную аудиторию подписчиков.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала "Царьград ТВ" к компании Google и обязал компанию восстановить аккаунт и YouTube-канал в полном объёме, а также возобновить исполнение договора по монетизации канала.

Параллельно с этим развивался ещё один процесс: с Google судились обычные зрители, требовавшие восстановить свой доступ к телеканалу и его архивам. Замоскворецкий суд Москвы также встал на сторону заявителей.