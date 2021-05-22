Google снова поймали на цензуре: Роскомнадзор потребовал разблокировать видео о COVID-19

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с видео Sputnik на YouTube. "Действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры", - говорится в заявлении ведомства.

От компании Google потребовали в кратчайшие сроки снять все ограничения с видеозаписи интервью интервью Sputnik France на портале YouTube. С требованием выступил Роскомнадзор.

Речь идёт об интервью с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом. В ролике он рассказал журналистам о проблемах, связанных с распространением COVID-19 во Франции. Принадлежащий Google видеохостинг YouTube заблокировал видеозапись.

Подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ,

- говорится в письме Роскомнадзора.

Добавляется, что если ролик не будет разблокирован, то Google ожидает штраф в 1 миллион рублей. Если и после этого с видеозаписи не будут сняты ограничения, то следующий штраф составит уже 3 миллиона рублей.