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Google снова поймали на цензуре: Роскомнадзор потребовал разблокировать видео о COVID-19
22 мая 2021, 17:50 • 38 • Политика
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с видео Sputnik на YouTube. "Действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры", - говорится в заявлении ведомства.
От компании Google потребовали в кратчайшие сроки снять все ограничения с видеозаписи интервью интервью Sputnik France на портале YouTube. С требованием выступил Роскомнадзор.
Речь идёт об интервью с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом. В ролике он рассказал журналистам о проблемах, связанных с распространением COVID-19 во Франции. Принадлежащий Google видеохостинг YouTube заблокировал видеозапись.
- говорится в письме Роскомнадзора.
Добавляется, что если ролик не будет разблокирован, то Google ожидает штраф в 1 миллион рублей. Если и после этого с видеозаписи не будут сняты ограничения, то следующий штраф составит уже 3 миллиона рублей.
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