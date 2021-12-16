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Google рискует задолжать русским миллиард. А потом ещё один

16 декабря 2021, 13:00  •  109 • Политика
Царьград вновь выиграл суд против Google. Представители американской корпорации пытались опротестовать решения первых инстанций, но не вышло. Теперь Google рискует задолжать русским миллиард. А потом ещё один...
В понедельник, 13 декабря, Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил ходатайство американской компании Google LLC, в котором "Гугл" в который уж раз просит отложить рассмотрение собственных апелляционных жалоб на неопределённый срок. В ходатайстве юристы Google указали на два пункта, которые, по их мнению, препятствуют немедленным слушаниям по существу и вынесению окончательного решения. В деталях об этой части аргументации мы рассказывали чуть раньше. Сейчас же можем констатировать: уловки корпорации не помогли.
В четверг, 16 декабря, Арбитражный суд вновь встал на сторону Царьграда. Решение первых инстанций было уточнено лишь в части расчёта компенсации на случай, если наши требования не будут исполнены. А сами требования, как известно, просты. "Первый русский" настаивает на разблокировании своего аккаунта в YouTube и возвращении всех материалов, ранее ликвидированных. Если YouTube-канал не будет разблокирован, Google придётся заплатить компенсацию.
Компенсационная выплата будет формироваться согласно прогрессивной шкале. Начислять астрент* могут в течение 9 месяцев, пока он не достигнет 1 миллиарда рублей. А дальше всё по новой - в случае неисполнения требований Царьграда штраф опять начинает копиться, пока не достигнет миллиарда.

Спор Царьграда с Google

28 июля 2020 года корпорация Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, без всякого предупреждения заблокировала канал Царьград-ТВ, нарушив тем самым свои собственные пользовательские правила.
Позднее в иностранной корпорации объяснили произошедшее тем, что учредитель телеканала - известный русский предприниматель и политический деятель Константин Малофеев - находится под санкциями США из-за конфликта на юго-востоке Украины.
Царьград создал прецедент - пошёл отстаивать свои права в суд. В наш суд. Адвокат Дмитрий Магоня, представляющий наши интересы в суде, ранее объяснял, что если бы дело рассматривалось, например, в американском суде, то тогда считалось бы, что телеканал Царьград был отключён правомерно, с позиции законодательства Соединённых Штатов.
Мы для себя понимали определённо, что доступ к правосудию для Константина Малофеева за границей - в этих странах, инициаторах санкций, либо в тех странах, которые присоединились к санкциям, просто закрыт, - продолжил пояснение адвокат. - Но Google настаивала на обратном, что нужно было всё-таки пойти в суд. То есть потерять время с заранее понятным результатом. Отрицательным.
Фактически это одна из уловок, которой пользовалась Google в судебном споре с Царьградом. Но Верховный суд в своём постановлении чётко указал на то обстоятельство, что если то или иное лицо включено в список подсанкционных лиц, это уже автоматически означает его дискриминацию применительно к возможности получить доступ к правосудию в зарубежных государствах - инициаторах санкций. А это значит, что теперь апеллировать в ходатайстве о переносе рассмотрения дела из-за "территориального" вопроса иностранная корпорация не сможет. Говоря языком шахмат, русские поставили Google шах.
Сам Константин Малофеев, объясняя попытки Google ввести цензуру в России, подчёркивал, что цель ИТ-корпораций, в том числе этого американского гиганта, - это получение нового статуса - наравне с государствами и даже выше.
Google ведёт себя так везде, не только в России. Он считает, что все мы живём в Google. Словно он сам равен государствам. Но так происходит ровно до тех пор, пока государство не принуждает себя заметить. И я рад, что Россия становится на цифровом пространстве суверенной. Как это сделал Китай в своё время. Как это происходит в Евросоюзе, где на IT-гигантов налагают многомиллионные штрафы,
- подчёркивал ранее Малофеев.
Хотим ли мы Google в статусе своего государства? Тут и дискутировать не о чем. Не хотим.
* Астрент - разновидность денежного штрафа, определяемого судом, на случай неисполнения должником обязательства, установленного судебным решением. Является дополнительной финансовой мерой для стимулирования добровольного и добросовестного исполнения судебных актов лицами, на которых возложены какие-либо обязанности.

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