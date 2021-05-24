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Google решил судиться с Роскомнадзором
24 мая 2021, 08:20 • 103 • Политика
Корпорация Google впервые решила судиться с Роскомнадзором. Иск компания подала в Арбитражный суд Москвы.
В частности, в Google оказались недовольны требованием ведомства заблокировать 12 ссылок на противоправный контент, а именно ролики с призывами участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года.
По данным юристов компании Vegas Lex, корпорация впервые подала в суд на Роскомнадзор. До этого корпорация выступала только в качестве ответчика или третьей стороны. Не исключается, что Google может продолжить разбирательства в международных судах. Юристы также указали на тот факт, что иск подан не от дочернего ООО "Гугл", а от головной компании.
Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы принял решение в пользу России, а американцы проиграли по всем пунктам и теперь обязаны восстановить официальный аккаунт телеканала Царьград на YouTube. За невыполнение судебного решения предусмотрена прогрессивная неустойка с шагом в 100 тысяч рублей. Впрочем, как ранее отмечал учредитель Царьграда Константин Малофеев, дело не в деньгах, но в том, что справедливость должна быть восстановлена, а монополия транснациональной корпорации исчезнет. Он уверен, что в случае Царьграда "российская судебная система сработала идеальным образом", несмотря на все попытки представителей Google затянуть процесс.
Кроме того, ранее он предложил экс-президенту США Дональду Трампу справиться с диктатом корпорации Google вместе, создав собственные платформы мирового уровня. Полная версия письма Малофеева на русском и английском языках доступна в расширенной публикации Царьграда.
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