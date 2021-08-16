Google решил "стоять до конца" в войне против России: Адвокат предупредил об "опасном прецеденте"

Google решил "стоять до конца" в войне против России. Адвокат Иван Миронов предупредил об "опасном прецеденте" для западной корпорации в том случае, если она всё же уступит нашему суду.

Транснациональная компания Google пошла на шантаж целого государства - России, - обратил внимание ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".

Американская корпорация угрожает Москве не исполнять требование по удалению запрещённого контента в том случае, если суд оставит в силе своё решение о немедленной разблокировке аккаунта "Первого русского" на YouTube и наложении штрафных санкций.

Телеканал завершил переговоры с иностранной компанией о мировом соглашении. Прошлым летом руководство Google приостановило работу аккаунта Царьграда на видеохостинге YouTube. Притом без каких-либо предупреждений.

Тем самым IT-корпорация нарушила свой же пользовательский устав. Вердикт русского суда в итоге оказался в пользу телеканала. Но западная компания поставила Москве ультиматум, требуя от неё, по сути, пренебречь собственным государственным законодательством.

Фактически речь идёт о том, что, если суд удовлетворит иск Царьграда, Google прекратит стирать из своей поисковой выдачи ссылки на запрещённый контент, который до этого в нашей стране заблокировали. То есть компания грозит, что больше не будет следовать законам России на её же территории.

Ситуацию в беседе с "Первым русским" прокомментировал адвокат Иван Миронов. Он пояснил, что если иностранная корпорация последует предписаниям нашего суда, она создаст для себя "опасный прецедент".

Тогда аналогичные истории могут начаться и в других странах. Между тем компания Google действует по всему миру: "В таком случае её позиции резко пошатнутся".