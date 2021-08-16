Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
Главная / Политика

Google решил "стоять до конца" в войне против России: Адвокат предупредил об "опасном прецеденте"

16 августа 2021, 17:25  •  64 • Политика
Google решил "стоять до конца" в войне против России. Адвокат Иван Миронов предупредил об "опасном прецеденте" для западной корпорации в том случае, если она всё же уступит нашему суду.
Транснациональная компания Google пошла на шантаж целого государства - России, - обратил внимание ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".
Американская корпорация угрожает Москве не исполнять требование по удалению запрещённого контента в том случае, если суд оставит в силе своё решение о немедленной разблокировке аккаунта "Первого русского" на YouTube и наложении штрафных санкций.
Телеканал завершил переговоры с иностранной компанией о мировом соглашении. Прошлым летом руководство Google приостановило работу аккаунта Царьграда на видеохостинге YouTube. Притом без каких-либо предупреждений.
Тем самым IT-корпорация нарушила свой же пользовательский устав. Вердикт русского суда в итоге оказался в пользу телеканала. Но западная компания поставила Москве ультиматум, требуя от неё, по сути, пренебречь собственным государственным законодательством.
Фактически речь идёт о том, что, если суд удовлетворит иск Царьграда, Google прекратит стирать из своей поисковой выдачи ссылки на запрещённый контент, который до этого в нашей стране заблокировали. То есть компания грозит, что больше не будет следовать законам России на её же территории.
Ситуацию в беседе с "Первым русским" прокомментировал адвокат Иван Миронов. Он пояснил, что если иностранная корпорация последует предписаниям нашего суда, она создаст для себя "опасный прецедент".
Тогда аналогичные истории могут начаться и в других странах. Между тем компания Google действует по всему миру: "В таком случае её позиции резко пошатнутся".
У них сейчас одна стратегия - стоять до конца. И сделать так, чтобы национальное законодательство проиграло американской корпорации, - подытожил собеседник Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





64
Источник
Похожие новости
16 августа 2021, 02:45
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
16 августа 2021, 08:15
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
16 августа 2021, 04:35
Владимир Зеленский ищет поддержку в Китае, чтобы насолить США. Японцы называют это "горькой пилюлей"
16 августа 2021, 00:55
Афганцы штурмуют самолёты США, чтобы убраться из захваченного боевиками Кабула - видео
16 августа 2021, 02:45
Сатановский сравнил Ельцина и Горбачёва: "Сдать американцам всё и вся? Ага. Заходите"
16 августа 2021, 00:55
Посольство России в Кабуле приняло меры по защите дипломатов от боевиков
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2021, 08:45
Америка окончательно обогнала Россию
14 августа 2021, 12:15
Всё тайное становится явным: в Литве похищены секретные документы
12 августа 2021, 05:15
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений Путина Киеву
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантастика
14 августа 2021, 01:15
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
15 августа 2021, 00:10
Нардеп назвал "копеечный" откуп Германии от Украины: "Маленький инсайд"
10 августа 2021, 08:20
Безумное заявление: Украина поднимает войска в ответ на действия армии России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.