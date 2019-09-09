Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шойгу пригласил Парли принять участие в параде Победы в Москве в 2020 году
Песков объяснил отсутствие Путина на встрече лиц из списка обмена
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона ЕЛЬЦИНЫМ!
Границы - на замок: Южная Осетия на время закрылась от Грузии
Главная / Политика

Google работает с иностранными спецслужбами? Политолог о попытке вмешательства в выборы в России

09 сентября 2019, 23:39  •  36 • Политика
Политолог Сергей Марков прокомментировал попытку вмешательства в выборы в России через рекламу в интернете и соцсетях. По мнению эксперта, компании Google и Facebook сотрудничают с иностранными спецслужбами.
Администрации Google, Facebook, YouTube и Twitter связаны с политическими группами, которые поддерживают несистемную оппозицию в России, пытающуюся добиться насильственной смены власти в стране. Об этом "ПолитЭксперту" заявил глава Института политических исследований Сергей Марков.
Ранее Роскомнадзор отчитался об обнаружении в день выборов и "день тишины" политической рекламы на платформах, контролируемых Google и Facebook.
В Центризбиркоме не исключают, что речь идет о попытке иностранного вмешательства во внутренние дела страны. В Google же утверждают, что реклама якобы соответствовала всем правилам.
Как пояснил Марков, руководство Facebook целенаправленно размещает в соцсети посты блогера Алексея Навального и его сторонников так, чтобы они попадались на глаза пользователям. Одновременно с этим скрываются публикации пророссийских авторов.
"Все это делается совместно с иностранными спецслужбами в интересах иностранных государств. Вот это реальное вмешательство, и этим нужно заниматься", - пояснил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
09 сентября 2019, 20:24
Большинство учились там: Американские СМИ увидели в Сирии "боевую лабораторию" ВКС России
09 сентября 2019, 17:09
Памфилова назвала среднюю явку на выборах в единый день голосования
09 сентября 2019, 23:39
Пенсию хотят отнять: Эксперты увидели второе дно в новой системе пенсионных накоплений от Минфина
09 сентября 2019, 23:39
Больше его никто не видел: Личность ценного "крота" США в России раскрыта - СМИ
09 сентября 2019, 23:39
Google работает с иностранными спецслужбами? Политолог о попытке вмешательства в выборы в России
09 сентября 2019, 17:09
В Кремле понадеялись на непредвзятое расследование в отношении Google
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2019, 08:39
"Ты гнал людей на убой": Порошенко присвоил себе обмен и "утонул" под шквалом гневных сообщений
03 сентября 2019, 11:39
"Как же достали эти оккупанты!": Двусмысленный призыв Ходорковского разбился о неудобные вопросы Рунета
06 сентября 2019, 17:39
"Снесли памятник советским войнам - получите зиму без газа": Русские пользователи поддержали санкции за вандализм
03 сентября 2019, 01:54
А за чей счет школа? После скандала с четой Зеленских у украинцев возникли вопросы
06 сентября 2019, 01:24
"Опаснее, чем мошенник": Вассерман историческими примерами предупредил о личности Грефа в России
03 сентября 2019, 08:09
«Осознают, с каким государством имеют дело»: в Европе призвали помочь Украине провести судебно-правовую реформу
07 сентября 2019, 00:09
"Уничтожение граждан": В украинской Раде подвели итоги работы "Доктора Смерти" Супрун
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.