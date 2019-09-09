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Google работает с иностранными спецслужбами? Политолог о попытке вмешательства в выборы в России
09 сентября 2019, 23:39 • 36 • Политика
Политолог Сергей Марков прокомментировал попытку вмешательства в выборы в России через рекламу в интернете и соцсетях. По мнению эксперта, компании Google и Facebook сотрудничают с иностранными спецслужбами.
Администрации Google, Facebook, YouTube и Twitter связаны с политическими группами, которые поддерживают несистемную оппозицию в России, пытающуюся добиться насильственной смены власти в стране. Об этом "ПолитЭксперту" заявил глава Института политических исследований Сергей Марков.
Ранее Роскомнадзор отчитался об обнаружении в день выборов и "день тишины" политической рекламы на платформах, контролируемых Google и Facebook.
В Центризбиркоме не исключают, что речь идет о попытке иностранного вмешательства во внутренние дела страны. В Google же утверждают, что реклама якобы соответствовала всем правилам.
Как пояснил Марков, руководство Facebook целенаправленно размещает в соцсети посты блогера Алексея Навального и его сторонников так, чтобы они попадались на глаза пользователям. Одновременно с этим скрываются публикации пророссийских авторов.
"Все это делается совместно с иностранными спецслужбами в интересах иностранных государств. Вот это реальное вмешательство, и этим нужно заниматься", - пояснил он.
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