Google работает с иностранными спецслужбами? Политолог о попытке вмешательства в выборы в России

Администрации Google, Facebook, YouTube и Twitter связаны с политическими группами, которые поддерживают несистемную оппозицию в России, пытающуюся добиться насильственной смены власти в стране. Об этом "ПолитЭксперту" заявил глава Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее Роскомнадзор отчитался об обнаружении в день выборов и "день тишины" политической рекламы на платформах, контролируемых Google и Facebook.

В Центризбиркоме не исключают, что речь идет о попытке иностранного вмешательства во внутренние дела страны. В Google же утверждают, что реклама якобы соответствовала всем правилам.

Как пояснил Марков, руководство Facebook целенаправленно размещает в соцсети посты блогера Алексея Навального и его сторонников так, чтобы они попадались на глаза пользователям. Одновременно с этим скрываются публикации пророссийских авторов.

"Все это делается совместно с иностранными спецслужбами в интересах иностранных государств. Вот это реальное вмешательство, и этим нужно заниматься", - пояснил он.